 Фактчек DW: Чи справді ″Північний потік-2″ економічно необґрунтований? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Фактчек DW: Чи справді "Північний потік-2" економічно необґрунтований? (відео)

Петро Порошенко напередодні заявив, що будівництво "Північного потоку-2" не має економічно виправданого підґрунтя. DW перевірила, чи це так.

Ostesee-Pipeline Nordstream (picture alliance/dpa/a. Kudenko)

Будівництво "Північного потоку-2" коштуватиме європейським компаніям близько 9 мільярдів євро за газопровід протяжністю 1200 кілометрів дном Балтійського моря та потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Транзит через українську ГТС, за даними "Укртрансгазу", в минулому році становив понад 80 мільярдів кубометрів, тобто більше, ніж потенційна потужність нової російської труби. Що економічно вигідніше?

 

DW.COM

Коментар: Розрада для Петра Порошенка

Український президент вбачає у планах побудувати другу чергу газопроводу "Північний потік" загрозу. Федеральна канцлерка пішла йому назустріч, але лише на словах, вважає Крістіан Ф. Тріппе. (10.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Андрій Коболєв: політична ціна за "Північний потік-2" для Німеччини буде надто високою (10.04.2018)  

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)  

Також за темою

Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018) 10.04.2018

Будівництво "Північного потоку-2" не має економічно виправданого підґрунтя. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. DW перевірила, чи справді це так.

Докладно

Латвійські школи нацменшин переходять на навчання державною мовою

У Латвії російські школи переходять на латиську мову

Школи нацменшин в Латвії перейдуть на навчання латиською мовою. Ці плани обурили російськомовне населення країни. 

USA | Mark Zuckerberg (Getty Images/J. Sullivan)

Скандал з Facebook: що трапилось?

Як дані 87 мільйонів користувачів Facebook опинились у руках фахівців компанії Cambridge Analytica? 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  