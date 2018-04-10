Фактчек DW: Чи справді "Північний потік-2" економічно необґрунтований? (відео)

Будівництво "Північного потоку-2" коштуватиме європейським компаніям близько 9 мільярдів євро за газопровід протяжністю 1200 кілометрів дном Балтійського моря та потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Транзит через українську ГТС, за даними "Укртрансгазу", в минулому році становив понад 80 мільярдів кубометрів, тобто більше, ніж потенційна потужність нової російської труби. Що економічно вигідніше?