 Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.04.2018
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Політика й суспільство

Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"?

Ремонт доріг в Україні

За даними "Укравтодору", минулого року відремонтували 2100 кілометрів доріг і це рекорд за останні 5 років. Водночас це лише трохи більше 1 відсотка усієї мережі доріг державного значення. Цього року уряд планує відремонтувати ще щонайменше 3000 кілометрів доріг. Утім, навіть з такими темпами знадобиться понад 50 років, аби відремонтувати усі українські дороги.

DW.COM

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Аудіо й відео до теми

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Фактчек DW: Чи українські дороги справді стануть ідеальними за 3-5 років? (23.08.2017)  

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Докладно

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