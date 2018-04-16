Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

За даними "Укравтодору", минулого року відремонтували 2100 кілометрів доріг і це рекорд за останні 5 років. Водночас це лише трохи більше 1 відсотка усієї мережі доріг державного значення. Цього року уряд планує відремонтувати ще щонайменше 3000 кілометрів доріг. Утім, навіть з такими темпами знадобиться понад 50 років, аби відремонтувати усі українські дороги.