Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"?
За даними "Укравтодору", минулого року відремонтували 2100 кілометрів доріг і це рекорд за останні 5 років. Водночас це лише трохи більше 1 відсотка усієї мережі доріг державного значення. Цього року уряд планує відремонтувати ще щонайменше 3000 кілометрів доріг. Утім, навіть з такими темпами знадобиться понад 50 років, аби відремонтувати усі українські дороги.
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