Фактчек DW: Чи допоможуть українським родинам держкошти на няню? (відео)

Як йдеться в урядовому ролику, серед головних вимог для отримання держдопомоги - дитині має бути до трьох років, а з нянею має бути укладена офіційна угода про працевлаштування. Останнє - найпроблемніше. Абсолютна більшість нянь в Україні працюють в "тіні", говорять фахівці ринку, оскільки не бажають платити податки.