Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео)

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці.
Автори протекціоністського законопроекту "Купуй українське, плати українцям" запевняють: він допоможе українським виробникам і поліпшить економічне становище України. Після затвердження законопроекту у першому читaнні його вщент розкритикували, зокрема в мінекономіки і в ЄС.
Прагнення Києва запровадити особливі правила участі в державних тендерах для українських виробників не лише суперечать угоді про асоціацію України з ЄС, але й можуть збільшити державні видатки та посприяти корупції. (11.12.2017)
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