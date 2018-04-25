 Фактчек DW: ″Купуй українське″ - популізм чи допомога економіці? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.05.2018
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Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео)

Популізм чи підтримка вітчизняного виробника? До другого читання у ВР готується протекціоністський законопроект "Купуй українське, плати українцям". DW перевірила, чи справді "Купуй українське" на користь економіці.

Boykott der russischen Waren in der Ukraine (DW/L. Rzheutska)

Автори протекціоністського законопроекту "Купуй українське, плати українцям" запевняють: він  допоможе українським виробникам і поліпшить економічне становище України. Після затвердження законопроекту у першому читaнні його вщент розкритикували, зокрема в мінекономіки і в ЄС.  

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