Фактчек DW: "Купуй українське" - популізм чи допомога економіці? (відео)

Зона вільної торгівлі з ЄС: перевагами треба вміти користуватись

З першого січня між Україною і ЄС діятиме зона вільної торгівлі. Угода набирає чинності з річним запізненням. Тим не менше, український бізнес і державні інститути не зовсім готові до нових реалій. (09.12.2015)