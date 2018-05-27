Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так.
Дороги в Україні ремонтуються та будуються надзвичайно високими темпами. Принаймні якщо вірити прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Дороги - одна з його найулюбленіших тем. Якщо поглянути на промо-відео обласних служб автомобільних доріг, то дійсно складається враження тотальної модернізації. Проте глибший аналіз показує, що святкувати перемогу зарано, принаймні через масштабність проблеми.
За останній рік децентралізація набула популярності на сході України. Більше половини українців очікують від реформи децентралізації відремонтованих доріг та поліпшення якості послуг. (27.02.2018)
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв ідеальні дороги в Україні за 3-5 років. DW перевірила і довела, що це не зовсім правда. (25.08.2017)
Український уряд обіцяє забезпечити повний ремонт доріг у країні протягом п'яти років за умови стабільного фінансування. Однак створення автобанів поки що так і залишиться мрією для українців - на це грошей нема. (20.04.2017)
Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"? (18.04.2018)