Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Фактчек DW: чи справді при Гройсмані відремонтовано 3000 км доріг? (відео)

Понад 3000 км доріг в Україні відремонтовано. Це подається урядом Володимира Гройсмана як одне з головних досягнень за два роки при владі. DW перевірила, чи так це насправді і що мається на увазі під "відремонтовано"? (18.04.2018)