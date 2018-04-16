"Факти замість фейкових новин - для цього і потрібна Deutsche Welle"

На вимогу партії "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі обговорили Deutsche Welle. Решта фракцій високо оцінили діяльність медіакомпанії. Законодавчі зміни, які ініціювали праві популісти, наразилися на опір.
Партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) хоче змінити правові підстави роботи Deutsche Welle, німецького суспільно-правового телерадіомовника, що працює на закордон. Відповідний законопроект вже внесли на розгляд Бундестагу. Представник АдН Томас Ергорн (Thomas Ehrhorn), відповідальний у фракції за галузь культури, першим виступив у парламенті на слуханнях. На початку промови він одразу застеріг від небезпеки "пропагандистських ЗМІ в руках правлячого політичного класу", які "нерідко ставали знаряддям влади у боротьбі" проти громадян.
Кожен режим "щоразу вживав дедалі більше зусиль, щоб отримати максимально можливий контроль", продовжував Ергорн. Він розкритикував генерального директора DW Петера Лімбурґа (Peter Limbourg), який серед цінностей, які мовник прагне поширювати, на перше місце ставить "толерантність". Адже це, за словами представника АдН, ознаває необхідність "терпіти всіх і все: від середньовічних релігійних уявлень до гендерного божевілля" або розповідати "помпезні мультикультуральні історії".
Deutsche Welle "важлива як ніколи"
Представники всіх інших фракцій рішуче відкинули наміри АдН та наголосили на особливій важливості Deutsche Welle у нинішній політично неспокійний час, коли дедалі частіше в усьому світі фейкові новини впливають на політику. Елізабет Мотчманн (Elisabeth Motschmann) від християнських-демократів (ХДС) назвала "несмішним жартом" те, що АдН "оголошує себе палким захисником свободи слова та журналістської незалежності". Вона подякувала німецькій закордонній медіакомпанії за "справді важливу роботу". Яка, за словами Мотчманн, поширює "ліберальні демократичні цінності" і нині стала "у нашому дедалі неспокійнішому світі важливою як ніколи".
Мотчманн вказала на обмеження свободи преси у всьому світі: лише 13 відсотків людей на планеті "користуються вільними ЗМІ". Такі авторитарні держави, як Китай, Росія чи Іран, посилили і розширили власні телеканали іномовлення. З огляду на це, Бундестаг має "вагомі підстави і надалі посилювати Deutsche Welle" та відповідно збільшувати її бюджет. Останні п'ять років роботи DW політик ХДС змалювала як "історію успіху, яка рухається у дуже хорошому напрямку". Кількість користувачів зросла з 101 до 157 мільйонів. В аудиторіях 27 з 30 мов, якими веде мовлення DW, німецька медіакомпанія входить до "трійки найкращих закордонних медіакомпаній".
"Посилювати терпимість"
Томас Гакер (Thomas Hacker) від Вільної демократичної партії (ВДП) також підкреслив відданість DW "свободі, демократії та верховенству права". Він розповів про молодого гостя, який працює в його офісі в рамках стипендіальної програми Бундестагу - так, як і інша молодь зі 142 країн світу, яка на даний момент працює в командах депутатів німецького парламенту. "Мій стажер приїхав з Чорногорії, він щотижня інформується про Німеччину за допомогою Deutsche Welle", - каже Гакер. Особливо увагу він звернув на арабськомовний телеканал DW. За його словами, мешканці Аммана, Рабата та Бейрута, які цікавляться політикою, отримують інформацію за допомогою DW.
Зокрема Гакер назвав ток-шоу "Shabab Talk", яке виступає за розмаїття думок і поширює в арабському світі, наприклад, інформацію про кампанію #MeToo. "Такі телепрограми збільшують терпимість до інших людей", - вважає депутат. Вільні демократи, за словами політика, підтримують також плани DW запустити турецькомовний телевізійний канал, оскільки "за президентства Ердогана преса та свобода слова зазнають утисків".
Представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Рабанус (Martin Rabanus) заявив: "Факти, а не fake news, - ось мета DW". За його даними, 96 відсотків користувачів вважають, що Deutsche Welle надає надзвичайно достовірну інформацію. Крім того, його фракція закликала до подальшого посилення Deutsche Welle, щоб вивести її на один рівень з іноземними мовниками Франції та Великобританії. "Нам потрібна глобальна медіакомпанія, яка б надавала факти, а не фейки: незалежно, інноваційно, віддано цінностям та від серця".
"Сильний голос демократичної Німеччини"
Доріс Ахельвільм (Doris Achelwilm) від Лівих у своєму виступі послалася на численні розмови з людьми іноземного походження. "Для багатьох з них DW є незамінним джерелом об'єктивної інформації". Фракція Лівих вважає правильним розширити програму мовника, інакше Deutsche Welle залишиться на рівні, нижчому за її можливості. Водночас депутатка закликала до зміни закону про діяльність DW. Як приклад вона, зокрема, називала запровадження жіночої квоти в Раду мовлення та Керівну Раду DW, які "наразі є радше чоловічими клубами", а також створення більшої кількості постійних ставок, на які б могли перейти фрілансери.
Марґіт Штумпп (Margit Stumpp) від Зелених також наголосила, що медіакомпанія виконує місію "сильного голосу демократичної та ліберальної Німеччини". Зазіхання АдН, за її словами, є "компліментом для Deutsche Welle". З огляду на дедалі більше поширення "пропаганди та фальшивих новин, цькування та ненависті, важливо посилити Deutsche Welle як рупор демократичної Німеччини".
Міхаель Фрізер (Michael Frieser) з Християнсько-соціального союзу заявив, що Deutsche Welle додає краплю незалежної інформації у "хвилю фактологічних перекручень та хибних тверджень". І це завдання DW - дуже важливе. Депутат від СДПН Гельґе Ліндх (Helge Lindh) високо оцінив роботу мовника: "Deutsche Welle робить абсолютно вражаючу, провокаційну і незвичну річ: авторитетну, вільну, незалежну журналістику". За її словами, це - найсильніша зброя у боротьбі за правду. А політикам від АдН, заявила Ліндх, замість "близьких до режиму туристичних поїздок в Сирію" варто "разом з нами заради Deutsche Welle" виступити на її захист, щоб таким чином підтримати тих, хто виступає за демократію та свободу слова в Сирії.
"Троянський кінь" АдН
Головна пропозиція у законопроекті від АдН передбачає зміни у призначеннях до наглядових органів Deutsche Welle. Сьогодні за федеральним урядом зарезервовано три місця із загалом 17 у наглядовій раді компанії. АдН пропонує взагалі позбавити уряд представництва там. Натомість кількість представників від Бундестагу вони пропонують збільшити із нинішніх двох до трьох. Як аргумент у партії посилаються на рішення Федерального конституційного суду від 2014 року щодо суспільно-правових мовників у Німеччині, які фінансуються за рахунок спеціального збору.
Доповідач від АдН Томас Ергорн (Thomas Ehrhorn) критикує те, що він називає "хибним розвитком та хибними призначеннями" керівників та наглядових органів мовника. "Уже у середньостроковій перспективі ми це змінимо. Нам це болить", - каже він.
Але і це юридичне обґрунтування наразилося на хвилю критики від усіх інших фракцій. Депутатка від партії Меркель ХДС Елізабет Мотчманн нагадала, що DW фінансується не за рахунок прямого збору, а бюджетним коштом, відповідно до рішень Бундестагу і мовить не на Німеччину, а на закордон. "Це трохи різні речі", - зауважила вона.
У свою чергу депутат від СДПН Мартін Рабанус назвав законопроект АдН "троянським конем". На його думку, "Альтернатива для Німеччини", використовуючи антидержавницькі аргументи, навпаки - хоче отримати вплив на Deutsche Welle. Депутатка від Зелених Маргіт Штумпп також зауважує, що вже згадане рішення Верховного суду Німеччини стосувалося мовників, як працюють на німецьку аудиторію і фінансуються зі спеціального збору з громадян, тож DW воно не стосується. Поточний порядок призначення у наглядову раду вона вважає таким, що "відповідає закону та є легітимним". Депутат від сестринської партії Меркель у Баварії ХСС Міхаель Фрізер вважає, що АдН намагається завдяки своїм пропозиціям "пробитися" до наглядової ради DW.
Пленум Бундестагу відправив законопроект від АдН на додаткові консультації у комітети парламенту, передусім у профільний культурний комітет. Гендиректор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) та програмна директорка Ґерда Моєр (Gerda Meuer) стежили за 50-хвилиними дебатами у Бундестазі у гостьовій ложі. "Ми тішимося великою підтримкою майже усіх фракцій", - сказав Лімбург після завершення дебатів.
Під час них, за його словами, раз по раз ставало дедалі очевиднішим, яке значення мають свобода преси та свобода слова сьогодні у цілому світі. Вони є одними із основоположних і у роботі Deutsche Welle, зазначив гендиректор.