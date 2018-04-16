"Факти замість фейкових новин - для цього і потрібна Deutsche Welle"

Партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) хоче змінити правові підстави роботи Deutsche Welle, німецького суспільно-правового телерадіомовника, що працює на закордон. Відповідний законопроект вже внесли на розгляд Бундестагу. Представник АдН Томас Ергорн (Thomas Ehrhorn), відповідальний у фракції за галузь культури, першим виступив у парламенті на слуханнях. На початку промови він одразу застеріг від небезпеки "пропагандистських ЗМІ в руках правлячого політичного класу", які "нерідко ставали знаряддям влади у боротьбі" проти громадян.

Кожен режим "щоразу вживав дедалі більше зусиль, щоб отримати максимально можливий контроль", продовжував Ергорн. Він розкритикував генерального директора DW Петера Лімбурґа (Peter Limbourg), який серед цінностей, які мовник прагне поширювати, на перше місце ставить "толерантність". Адже це, за словами представника АдН, ознаває необхідність "терпіти всіх і все: від середньовічних релігійних уявлень до гендерного божевілля" або розповідати "помпезні мультикультуральні історії".

Deutsche Welle "важлива як ніколи"

Представники всіх інших фракцій рішуче відкинули наміри АдН та наголосили на особливій важливості Deutsche Welle у нинішній політично неспокійний час, коли дедалі частіше в усьому світі фейкові новини впливають на політику. Елізабет Мотчманн (Elisabeth Motschmann) від християнських-демократів (ХДС) назвала "несмішним жартом" те, що АдН "оголошує себе палким захисником свободи слова та журналістської незалежності". Вона подякувала німецькій закордонній медіакомпанії за "справді важливу роботу". Яка, за словами Мотчманн, поширює "ліберальні демократичні цінності" і нині стала "у нашому дедалі неспокійнішому світі важливою як ніколи".

Томас Ергорн представив законопроект від АдН

Мотчманн вказала на обмеження свободи преси у всьому світі: лише 13 відсотків людей на планеті "користуються вільними ЗМІ". Такі авторитарні держави, як Китай, Росія чи Іран, посилили і розширили власні телеканали іномовлення. З огляду на це, Бундестаг має "вагомі підстави і надалі посилювати Deutsche Welle" та відповідно збільшувати її бюджет. Останні п'ять років роботи DW політик ХДС змалювала як "історію успіху, яка рухається у дуже хорошому напрямку". Кількість користувачів зросла з 101 до 157 мільйонів. В аудиторіях 27 з 30 мов, якими веде мовлення DW, німецька медіакомпанія входить до "трійки найкращих закордонних медіакомпаній".

"Посилювати терпимість"

Томас Гакер (Thomas Hacker) від Вільної демократичної партії (ВДП) також підкреслив відданість DW "свободі, демократії та верховенству права". Він розповів про молодого гостя, який працює в його офісі в рамках стипендіальної програми Бундестагу - так, як і інша молодь зі 142 країн світу, яка на даний момент працює в командах депутатів німецького парламенту. "Мій стажер приїхав з Чорногорії, він щотижня інформується про Німеччину за допомогою Deutsche Welle", - каже Гакер. Особливо увагу він звернув на арабськомовний телеканал DW. За його словами, мешканці Аммана, Рабата та Бейрута, які цікавляться політикою, отримують інформацію за допомогою DW.

Зокрема Гакер назвав ток-шоу "Shabab Talk", яке виступає за розмаїття думок і поширює в арабському світі, наприклад, інформацію про кампанію #MeToo. "Такі телепрограми збільшують терпимість до інших людей", - вважає депутат. Вільні демократи, за словами політика, підтримують також плани DW запустити турецькомовний телевізійний канал, оскільки "за президентства Ердогана преса та свобода слова зазнають утисків".

Представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Рабанус (Martin Rabanus) заявив: "Факти, а не fake news, - ось мета DW". За його даними, 96 відсотків користувачів вважають, що Deutsche Welle надає надзвичайно достовірну інформацію. Крім того, його фракція закликала до подальшого посилення Deutsche Welle, щоб вивести її на один рівень з іноземними мовниками Франції та Великобританії. "Нам потрібна глобальна медіакомпанія, яка б надавала факти, а не фейки: незалежно, інноваційно, віддано цінностям та від серця".

"Сильний голос демократичної Німеччини"

Доріс Ахельвільм (Doris Achelwilm) від Лівих у своєму виступі послалася на численні розмови з людьми іноземного походження. "Для багатьох з них DW є незамінним джерелом об'єктивної інформації". Фракція Лівих вважає правильним розширити програму мовника, інакше Deutsche Welle залишиться на рівні, нижчому за її можливості. Водночас депутатка закликала до зміни закону про діяльність DW. Як приклад вона, зокрема, називала запровадження жіночої квоти в Раду мовлення та Керівну Раду DW, які "наразі є радше чоловічими клубами", а також створення більшої кількості постійних ставок, на які б могли перейти фрілансери.

Марґіт Штумпп (Margit Stumpp) від Зелених також наголосила, що медіакомпанія виконує місію "сильного голосу демократичної та ліберальної Німеччини". Зазіхання АдН, за її словами, є "компліментом для Deutsche Welle". З огляду на дедалі більше поширення "пропаганди та фальшивих новин, цькування та ненависті, важливо посилити Deutsche Welle як рупор демократичної Німеччини".

Штаб-квартира DW у Бонні

Міхаель Фрізер (Michael Frieser) з Християнсько-соціального союзу заявив, що Deutsche Welle додає краплю незалежної інформації у "хвилю фактологічних перекручень та хибних тверджень". І це завдання DW - дуже важливе. Депутат від СДПН Гельґе Ліндх (Helge Lindh) високо оцінив роботу мовника: "Deutsche Welle робить абсолютно вражаючу, провокаційну і незвичну річ: авторитетну, вільну, незалежну журналістику". За її словами, це - найсильніша зброя у боротьбі за правду. А політикам від АдН, заявила Ліндх, замість "близьких до режиму туристичних поїздок в Сирію" варто "разом з нами заради Deutsche Welle" виступити на її захист, щоб таким чином підтримати тих, хто виступає за демократію та свободу слова в Сирії.

"Троянський кінь" АдН

Головна пропозиція у законопроекті від АдН передбачає зміни у призначеннях до наглядових органів Deutsche Welle. Сьогодні за федеральним урядом зарезервовано три місця із загалом 17 у наглядовій раді компанії. АдН пропонує взагалі позбавити уряд представництва там. Натомість кількість представників від Бундестагу вони пропонують збільшити із нинішніх двох до трьох. Як аргумент у партії посилаються на рішення Федерального конституційного суду від 2014 року щодо суспільно-правових мовників у Німеччині, які фінансуються за рахунок спеціального збору.

Доповідач від АдН Томас Ергорн (Thomas Ehrhorn) критикує те, що він називає "хибним розвитком та хибними призначеннями" керівників та наглядових органів мовника. "Уже у середньостроковій перспективі ми це змінимо. Нам це болить", - каже він.

Але і це юридичне обґрунтування наразилося на хвилю критики від усіх інших фракцій. Депутатка від партії Меркель ХДС Елізабет Мотчманн нагадала, що DW фінансується не за рахунок прямого збору, а бюджетним коштом, відповідно до рішень Бундестагу і мовить не на Німеччину, а на закордон. "Це трохи різні речі", - зауважила вона.

У свою чергу депутат від СДПН Мартін Рабанус назвав законопроект АдН "троянським конем". На його думку, "Альтернатива для Німеччини", використовуючи антидержавницькі аргументи, навпаки - хоче отримати вплив на Deutsche Welle. Депутатка від Зелених Маргіт Штумпп також зауважує, що вже згадане рішення Верховного суду Німеччини стосувалося мовників, як працюють на німецьку аудиторію і фінансуються зі спеціального збору з громадян, тож DW воно не стосується. Поточний порядок призначення у наглядову раду вона вважає таким, що "відповідає закону та є легітимним". Депутат від сестринської партії Меркель у Баварії ХСС Міхаель Фрізер вважає, що АдН намагається завдяки своїм пропозиціям "пробитися" до наглядової ради DW.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ у Бундестазі

Пленум Бундестагу відправив законопроект від АдН на додаткові консультації у комітети парламенту, передусім у профільний культурний комітет. Гендиректор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) та програмна директорка Ґерда Моєр (Gerda Meuer) стежили за 50-хвилиними дебатами у Бундестазі у гостьовій ложі. "Ми тішимося великою підтримкою майже усіх фракцій", - сказав Лімбург після завершення дебатів.

Під час них, за його словами, раз по раз ставало дедалі очевиднішим, яке значення мають свобода преси та свобода слова сьогодні у цілому світі. Вони є одними із основоположних і у роботі Deutsche Welle, зазначив гендиректор.

За лаштунками DW... "30 секунд до початку ефіру"... Для того, щоби ведучий зміг максимально сконцентруватися на представленні глядачам головних тем дня, на допомогу йому приходять редактори та технічна служба. Режисери випускають в ефір сюжети, забезпечують прямі включення та коригують сітку мовлення у разі появи термінових новин.

За лаштунками DW... Українською мовою... ... про Європу, Німеччину та події в Україні Deutsche Welle розповідає, починаючи від березня 2000 року. Все розпочиналось з радіопрограм на коротких хвилях. Тепер це мультимедійна редакція, яка працює в інтернеті з текстом, звуком і відео, як, наприклад, Тетяна Бондаренко (ліворуч) та Інна Завгородня. Вони якраз озвучують відеосюжет.

За лаштунками DW... "Ви слухаєте..." ...передачі Deutsche Welle - наприклад, амхарською мовою з ведучою Лідет Абебе, яка виходить в прямий ефір зі штаб-квартири в Бонні. Амхарська одна з тридцяти мов, які доступні для слухачів, глядачів та інтернет-користувачів в усьому світі.

За лаштунками DW... Інтерв'ю письменника Ляо Іу ...з Маттіасом фон Гайном, керівником китайської редакції. Deutsche Welle надає вільну трибуну багатьом діячам з країн, де свобода слова відсутня або ж обмежена. Подавати різні точки зору на ті чи інші події - засадниче правило редакційної політики Deutsche Welle.

За лаштунками DW... Чи не задовге інтерв'ю.. ...або ж варто подати найважливіші тезиси у розлогому матеріалі? З аудіофайлом у цифровій програмі монтажу працює Кішвар Мустафа з редакції мовою Урду. Окремі синхрони готуються до ефіру, а згодом будуть використані у радіопередачі.

За лаштунками DW... Цікаве прослуховування з освітньою метою... …пропонує проект "Learning by ear", який створюють шістьма африканськими і трьома азійськими мовами. У цих, так званих, радіоновелах, йдеться про те, як, приміром, вибрати майбутню професію або ж убезпечитися від СНІДу. Історії, написані молодими письменниками з Африки та Азії озвучують професійні актори, як на цьому фото з Пакистану.

За лаштунками DW... Ніколи розслабитися... ...Пії Кастро, Карлосу Делгадо та їхнім колегам. 20 годин на добу виходять в ефір телепрограми іспанською мовою для глядачів у Латинській Америці. Загалом телебачення DW мовить на шістьох каналах німецькою, англійською, іспанською та арабською мовами.

За лаштунками DW... Орієнтація на молодь, політику і успішність... ...у щотижневого телешоу "Shabab Talk". В багатьох арабських країнах телепередача має високі рейтинги. Ведучий Джафар Абдуль Карім обговорює з гостями у студії найрізноманітніші теми. Від "Арабської весни" і до життя мігрантів у Німеччині.

За лаштунками DW... Все про Європу... ...можна дізнатися з 26-хвилинного тележурналу Езелема Чоскуна "DW ile Avrupa". З середини 2012-го року передача виходить в ефірі суспільно-правового турецького телеканалу "TRT Türk". Аналогічні журнали DW готує і для телевізійних партнерів в Польщі, Румунії, Албанії, Хорватії, Боснії, Македонії та Болгарії.

За лаштунками DW... "Поясни німецьку систему сортування сміття"... ...мешканцеві Бразилії! Для Надії Понтеш і Рафаеля Олівейра Гепферта - це буденна справа. Вони адаптують аналітичні статті, репортажі та інтерв'ю так, щоби зробити специфічні німецькі теми максимально зрозумілими для аудиторії інтернет-користувачів в Бразилії. DW доступна онлайн 30-ма мовами: в тому числі й українською.

За лаштунками DW... "Інтернеткараван" у Малі... ...організував блогер Букарі Конате, і таким чином надав доступ до інтернету багатьом малійським селянам. За освітній блог "Fasokan" 2012-го року він отримав від DW нагороду в конкурсі "The BOBs" в спеціальній категорії "Освіта та культура". Починаючи з 2004-го року DW проводить конкурс блогів "The BOBs", нагороджуючи найкращі відзнаками у 17 категоріях.

За лаштунками DW... Вивчати журналістику високих стандартів... ...щороку можуть 20 молодих журналістів у рамках волонтерської програми в DW-Академії. Один з них Імтіаз Ахмас з Пакістану. Програма відкрита і для молодих журналістів з усього світу. Крім того, DW-Академія спільно з Вищою школою Бонна пропонує магістерське навчання "International media studies".

За лаштунками DW... Медіа-професіонали... ...можуть підвищити свою професійну кваліфікацію та отримати нові навички у DW-Академії. Наприклад у межах центральноазіатських літніх курсів з основ сучасної журналістики у столиці Киргизії Бішкеку. Курси для учасників тривають 10 тижнів і покривають найрізноманітніші аспекти модерного світу медіа..

За лаштунками DW... "Джоджо у пошуках щастя"... ...під час навчання у Кельні. Ті, хто вивчає німецьку мову у світі з цікавістю стежать за життям молодої бразильської дівчини. Тут вона не лише навчається, але бореться зі стресами студентської комуналки і закохується. Окрім перегляду відеоепізодів глядачі можуть контактувати з героїнею через Facebook. Теленовела удостоїлася багатьох відзнак. У головній ролі театральна актриса Доротеа Крігль.

За лаштунками DW... Яку роль відіграють ЗМІ... ...у попереджені конфліктів, ствердженні прав людини чи у сфері освіти? Подібні питання стоять у центрі дискусій на щорічному Глобальному медіа форумі (Global media forum), який проходить у Бонні. В останньому взяли участь понад дві тисячі учасників з понад 100 країн світу. З 17 по 19 червня 2013-го року на форумі говоритимуть про "Майбутнє зростання: економічні цінності та мас-медіа". Автор: Клаус Даманн, Дмитро Каневський

