 У Facebook нові проблеми через порушення приватності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

У Facebook нові проблеми через порушення приватності

У 14 мільйонів користувачів Facebook в травні збилися налаштування приватності дописів, через що приватна інформація тимчасово опинялася у відкритому доступі. Соцмережа запевняє, що помилку виправлено.

Марк Цукерберг, засновник Facebook

Марк Цукерберг, засновник Facebook

DW.COM

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Близько 14 мільйонів користувачів соцмережі Facebook впродовж п'яти днів, починаючи з 18 травня 2018 року, автоматично публікували приватні дописи не "лише для друзів", а з доступом для всіх. Керівниця відділу Facebook з питань приватності Ерін Еган у четвер, 7 червня, запевнила, що недолік системи виправлено і він не вплинув на жоден з дописів, які публікувалися користувачами до травня. "Ми хотіли би перепросити за цю помилку", - зазначила Еган.

При цьому в компанії закликали переглянути власні дописи попереднього місяця, щоб пересвідчитися у правильності налаштувань приватності.

Facebook нещодавно опинився у центрі скандалу, коли стало відомо, що соцмережа передавала дані користувачів китайським виробникам смартфонів. До того, у квітні, Facebook пережив інший масштабний скандал, коли стало відомо, що дані близько 50 мільйонів користувачів опинилися в руках британської фірми Cambridge Analytica. Cambridge Analytica збирала інформацію про людей для подальшого її використання у передвиборних кампаніях, зокрема у виборах президента США в 2016 році. Повідомлялося, що послугами Cambridge Analytica зокрема скористався штаб Дональда Трампа.

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