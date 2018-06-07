У Facebook нові проблеми через порушення приватності

Близько 14 мільйонів користувачів соцмережі Facebook впродовж п'яти днів, починаючи з 18 травня 2018 року, автоматично публікували приватні дописи не "лише для друзів", а з доступом для всіх. Керівниця відділу Facebook з питань приватності Ерін Еган у четвер, 7 червня, запевнила, що недолік системи виправлено і він не вплинув на жоден з дописів, які публікувалися користувачами до травня. "Ми хотіли би перепросити за цю помилку", - зазначила Еган.

При цьому в компанії закликали переглянути власні дописи попереднього місяця, щоб пересвідчитися у правильності налаштувань приватності.

Facebook нещодавно опинився у центрі скандалу, коли стало відомо, що соцмережа передавала дані користувачів китайським виробникам смартфонів. До того, у квітні, Facebook пережив інший масштабний скандал, коли стало відомо, що дані близько 50 мільйонів користувачів опинилися в руках британської фірми Cambridge Analytica. Cambridge Analytica збирала інформацію про людей для подальшого її використання у передвиборних кампаніях, зокрема у виборах президента США в 2016 році. Повідомлялося, що послугами Cambridge Analytica зокрема скористався штаб Дональда Трампа.