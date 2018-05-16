 У Bellingcat назвали офіцера ГРУ причетним до збиття MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

У Bellingcat назвали офіцера ГРУ причетним до збиття MH17

Розслідування Bellingcat встановило ймовірну причетність російського офіцера Олега Іваннікова до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У 2014-2015 роках Іванніков перебував на Донбасі в якості військового радника.

MH17

Сліди на фюзеляжі MH17

Експертно-журналістська група Bellingcat повідомила, що розслідування встановило причетність офіцера Головного розвідувального управління (ГРУ) російського генштабу Олега Іваннікова до збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17. Висновки розслідування, котре спиралося на аналіз численних мультимедійних матеріалів, група оприлюднила в п'ятницю, 25 травня.

Під час опрацювання наявних даних члени Bellingcat дійшли висновку, що особа, котру розшукує об'єднана слідча група у зв'язку з розслідуванням щодо збиття MH17, і є саме Олег Іванніков. Самому слідству відомо лише те, що підозрювану особу називали "Андрій Іванович" або "Оріон".

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Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

За даними СБУ, обстріл Маріуполя, під час якого в 2015 році загинуло понад 30 цивільних, скоїли військовослужбовці Збройних сил РФ. Цю інформацію підтвердила експертно-журналістська група Bellingcat. (07.05.2018)

Аналіз голосу одного з підозрюваних у збитті малайзійського літака MH17 вказує на його велику подібність до голосу російського генерал-полковника Миколи Ткачова, йдеться в розслідуванні Bellingcat і видання The Insider. (08.12.2017)

Засновник групи розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс розповів DW, чому міжнародна слідча група лише через майже чотири роки після трагедії MH17 офіційно дійшла висновку щодо приналежності установки "Бук" армії Росії. (24.05.2018)

Російський громадянин Олег Володимирович Іванніков народився 2 квітня 1967 року, кажуть у Bellingcat. Найімовірніше, що під час збиття МH17 Олег Іванніков був офіцером ГРУ і залишався в цьому званні, принаймні, до вересня 2017 року. 

За цими даними, на Донбас Іванніков прибув у першій половині 2014 року і залишився там, принаймні, до початку 2015 року. Під час своєї таємної діяльності в "ЛНР" він координував і керував військовими діями російських військових, проросійських сепаратистів і контингентів "приватної армії" з групи Вагнера. Іванніков також здійснював нагляд за постачанням та транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Під час падіння MH17 він виконував саме ці функції.

У 2006-2008 роках Олег Іванніков працював під псевдонімом "Андрій Іванович Лаптєв" на посаді міністра оборони та надзвичайних ситуацій в самопроголошеній Південній Осетії, повідомляють розслідувачі.

В оприлюдненому звіті вперше встановлюють пряму чи непряму участь високопоставленого російського військового офіцера, задіяного до оперативної роботи на території України, під час знищення лайнера MH17.

Нагадаємо, в четвер об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як повідомив представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську. На ці висновки слідства вже відерагували ЄС, США, Нідерланди та Австралія.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

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