У 2017 році цифрова музика вперше принесла музіндустрії більшість прибутків
У 2017 році продаж цифрової музики склав 54 відсотки обороту глобальної музичної індустрії - передусім завдяки стрімінговим сервісам, таким як Spotify, Apple Music, Deezer тощо.
Продаж цифрової музики й поширення стрімінгових сервісів, як-то Spotify, сприяють відновленню індустрії звукозапису в світі
Глобальна музична індустрія у 2017 році рекордно зросла на 8,1 відсотка. Загальний її оборот склав 17,3 мільярда доларів. Уперше більшу частину обороту становив продаж музики в інтернеті - 54 відсотки. Про це йдеться в щорічному звіті Міжнародної федерації індустрії звукозапису (IFPI), оприлюдненому в вівторок, 24 квітня.
Світова музична індустрія зростає третій рік поспіль. У 2017-му зростання було особливо стрімким. Щоправда, попри це обсяг індустрії зараз становить лише близько двох третин від рівня, зафіксованого в 1990-х роках до поширення масового доступу до інтернету та "буму" піратської музики, який занурив індустрію звукозапису в 15-річну кризу. Своїм відновленням вона завдячує передусім стрімінговим сервісам для прослуховування та продажу цифрової музики, таким як Spotify, Deezer, Apple Music тощо.
Згідно зі звітом IFPI, станом на кінець 2017 року 176 мільйонів людей у всьому світі платили за користування музичними стрімінговими сервісами. Серед них 64 мільйони стали новими абонентами цих сервісів торік. Фахівці вбачають величезний потенціал для зростання цієї аудиторії.
Обсяги продажу компакт-дисків та інших фізичних носіїв музики торік продовжили знижуватися. Водночас на 22,3 відсотка зріс продаж вінілових платівок, які полюбляють аудіофіли. Фахівці вбачають потенціал для відродження в цьому сегменті ринку. Загалом серед музичних ринків із найбільшим потенціалом зростання у звіті IFPI називає Китай та деякі країни Латинської Америки, зокрема Бразилію, Чілі, Перу.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Primavera Sound в Іспанії
Шанувальники альтернативної музики зберуться на березі Середземного моря у Барселоні з 28 травня по 3 червня. Primavera Sound не тільки запрошує світових та європейських зірок, але й активно просуває місцевих виконавців. Цього літа в Іспанії можна буде побачити виступи Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Lykke Li, Nick Cave and the Bad Seeds. Вартість квитка на всі дні фестивалю: 215 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Rock am Ring / Rock im Park у Німеччині
Ці фестивалі-близнюки одночасно відбуватимуться з 1 по 3 червня неподалік Нюрбурга на заході Німеччини та у Нюрнберзі - у Баварії. Їх вважають одними з найбільших рок-заходів Європи. Лайн-апи фестивалів майже повністю дублюють один одного, різниця лише у днях виступу музикантів. Але ціни різняться: 189 та 239 євро відповідно. Цьогорічні хедлайнери: 30 Seconds to Mars, Muse, Foo Fighters, Gorillaz.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Roskilde у Данії
Свого часу на фестивалі у данському містечку Роскілле, що знаходиться неподалік від Копенгагена, виступали Bob Marley, Nirvana та інші зірки світової сцени. Хедлайнерами цьогоріч будуть Eminem, Bruno Mars та Gorillaz. Щороку на Roskilde проводять "Забіг голяка" (Naked run). Двоє переможців отримують квитки на наступний рік. Перебування на фестивалі з 30 червня по 7 липня коштуватиме 285 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Open'er у Польщі
Один з найбільш популярних серед українців фестивалів відбувається на території аеродрому у польському місті Гдиня на березі Балтійського моря, розташованому в 40 хвилинах їзди від Гданська. З 4 по 7 липня на Open'er виступатимуть Depeche Mode, Massive Attack, Arctic Monkeys, а також Gorillaz, які ще ніколи не виступали у Польщі. Квиток на всі дні фестивалю коштує 135 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Ultra Europe у Хорватії
Меломани, які хочуть побачити виступи кращих діджеїв світу, кожного літа приїздять до Адріатичного моря у Хорватії. Ultra Europe - один із найбільших фестивалів електронної музики в Європі. Цього року з 6 по 8 липня у місті Спліт можна буде побачити виступи David Guetta, The Chainsmokers, Afrojack та інших представників напрямків хаус та техно. Вартість триденного квитка: 175 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
NOS Alive у Португалії
Цей музичний і арт-фестиваль раніше називався Optimus Alive. За 11 років свого існування NOS Alive став одним з найвизначніших рок-фестивалів Португалії. Цього року з 12 по 14 липня шанувальники рок-музики з'їдуться до Лісабона, щоб послухати Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Jack White, а також різноманітних португальських виконавців. Триденний квиток коштує 149 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Tomorrowland у Бельгії
Все більше меломанів збираються щороку на це свято електронної музики у місті Бом, що за 30 кілометрів від Брюсселя. Фестиваль, який є одним із найбльших у світі, відбуватиметься у два вікенди липня: з 20 по 22 та з 27 по 29. Вартість триденного квитка становить 281 євро, але квитки зазвичай розпродаються за декілька хвилин. Лайн-ап включає таких виконавців, як Alesso, Dua Lipa, Fatboy Slim.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Lollapalooza у Франції
Знаний у світі фестиваль вперше відбувся у столиці Франції минулого року. Раніше його можна було відвідати у Північній та Південній Америці. Німеччина стала першою європейською країною, де з 2014 року почав проводитися Lollapalooza. 21 та 22 липня у Парижі виступатимуть Depeche Mode, The Killers, Gorillaz та багато інших зірок світової сцени. Дводенний квиток коштуватиме відвідувачам 149 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Sziget в Угорщині
Популярний серед українських меломанів фестиваль вже давно є одним з найбільш відвідуваних у Європі. Sziget навіть має інтернет-сторінку українською. З 8 по 15 серпня острів Обуда у Будапешті знову стане меккою для фанатів вечірок нон-стоп. Цьогорічний лайн-ап повний гучних імен: Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Gogol Bordello, Lana Del Rey. Тижневий квиток коштує 299 євро.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018
Atlas Weekend в Україні
Вже вчетверте в Києві збиратимуться відомі українські артисти та світові легенди. 2017-го серед 200 учасників були The Prodigy, Kasabian, John Newman і багато інших. Із 3 по 8 липня 2018-го відвідувачі Atlas Weekend почують The Chemical Brothers, Lost Frequencies, Tom Odell. Вже оголошені виступи і деяких українських виконавців: Yarmak, "Курган и Агрегат", "Пошлая Молли". Вартість квитка 55 євро.