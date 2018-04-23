У 2017 році цифрова музика вперше принесла музіндустрії більшість прибутків

Глобальна музична індустрія у 2017 році рекордно зросла на 8,1 відсотка. Загальний її оборот склав 17,3 мільярда доларів. Уперше більшу частину обороту становив продаж музики в інтернеті - 54 відсотки. Про це йдеться в щорічному звіті Міжнародної федерації індустрії звукозапису (IFPI), оприлюдненому в вівторок, 24 квітня.

Світова музична індустрія зростає третій рік поспіль. У 2017-му зростання було особливо стрімким. Щоправда, попри це обсяг індустрії зараз становить лише близько двох третин від рівня, зафіксованого в 1990-х роках до поширення масового доступу до інтернету та "буму" піратської музики, який занурив індустрію звукозапису в 15-річну кризу. Своїм відновленням вона завдячує передусім стрімінговим сервісам для прослуховування та продажу цифрової музики, таким як Spotify, Deezer, Apple Music тощо.

Згідно зі звітом IFPI, станом на кінець 2017 року 176 мільйонів людей у всьому світі платили за користування музичними стрімінговими сервісами. Серед них 64 мільйони стали новими абонентами цих сервісів торік. Фахівці вбачають величезний потенціал для зростання цієї аудиторії.

Обсяги продажу компакт-дисків та інших фізичних носіїв музики торік продовжили знижуватися. Водночас на 22,3 відсотка зріс продаж вінілових платівок, які полюбляють аудіофіли. Фахівці вбачають потенціал для відродження в цьому сегменті ринку. Загалом серед музичних ринків із найбільшим потенціалом зростання у звіті IFPI називає Китай та деякі країни Латинської Америки, зокрема Бразилію, Чілі, Перу.