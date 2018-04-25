У ЄС пропонують безплатний залізничний проїзний для 18-річних європейців

Європейський Союз у четвер, 3 травня, запустив ініціативу DiscoverEU. Від 20 до 30 тисяч 18-річних європейців отримають змогу безкоштовно упродовж місяця цього літа подорожувати залізницею по країнах ЄС.

За словами депутата Європарламенту Манфреда Вебера, це лише пілотний проект більшої ініціативи, кінцева мета якої - вручати такий квиток до 18-ліття кожного європейця. Як пише інформагенція AP, якщо буде ухвалено наступний семирічний бюджетний план ЄС, то за кілька років кількість молоді, яка може податися на отримання квитка, сягне 200 тисяч осіб.

Мета проекту - познайомити жителів країн ЄС із різноманіттям Європи. "Цей проект надасть змогу молодим людям з усіх країн-членів ЄС відкрити красу і різноманіття нашого континенту, познайомитися і подружитися з молодими людьми з інших країн. Ц е покаже європейцям, що ЄС являє собою набагато більше, ніж машину із вироблення законів", - пояснює Вебер.

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