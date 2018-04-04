 У ЄС від витоку даних постраждали 2,7 мільйона користувачів Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

У ЄС від витоку даних постраждали 2,7 мільйона користувачів Facebook

Витік особистих даних користувачів соцмережі Facebook торкнувся 2,7 мільйона громадян Європейського Союзу, повідомляє Єврокомісія.

Facebook

Щонайменше 2,7 мільйона громадян Європейського Союзу стали жертвами несанкціонованого витоку особистих даних з соціальної мережі Facebook. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомили у Єврокомісії, інформує агенція dpa. "Facebook підтвердив нам, що персональні дані 2,7 мільйона людей в ЄС могли бути неправомірно надані компанії Cambridge Analytica", - заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

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Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, яка працювала на штаб Дональда Трампа під час виборів у США. Раніше озвучувалась цифра у 50 мільйонів. (04.04.2018)

Навіть від найсуворіших налаштувань у соціальній мережі користі катма. Той же, кого спіткає біда із витоком особистих даних - частково сам винен, бо від користування Facebook ліпше відмовитись, вважає Зульфікар Аббані. (26.03.2018)

Єврокомісія наразі докладно вивчає інформацію про те, як витік даних торкнувся громадян ЄС, надану соцмережею у відповідь на запит єврокомісарки з питань правосуддя Вери Юрової. Очікуються подальші консультації Єврокомісії з представниками Facebook.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня Facebook оприлюднив інформацію, що в розпорядження компанії Cambridge Analytica несанкціоновано потрапили особисті дані 87 мільйонів осіб в усьому світі. Ця британська компанія з аналізу даних, що допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії, у 2016 році зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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