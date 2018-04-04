У ЄС від витоку даних постраждали 2,7 мільйона користувачів Facebook

Щонайменше 2,7 мільйона громадян Європейського Союзу стали жертвами несанкціонованого витоку особистих даних з соціальної мережі Facebook. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомили у Єврокомісії, інформує агенція dpa. "Facebook підтвердив нам, що персональні дані 2,7 мільйона людей в ЄС могли бути неправомірно надані компанії Cambridge Analytica", - заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Єврокомісія наразі докладно вивчає інформацію про те, як витік даних торкнувся громадян ЄС, надану соцмережею у відповідь на запит єврокомісарки з питань правосуддя Вери Юрової. Очікуються подальші консультації Єврокомісії з представниками Facebook.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня Facebook оприлюднив інформацію, що в розпорядження компанії Cambridge Analytica несанкціоновано потрапили особисті дані 87 мільйонів осіб в усьому світі. Ця британська компанія з аналізу даних, що допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії, у 2016 році зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.