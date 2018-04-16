 У Єревані триває акція протесту: затримано понад 70 демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

У Єревані триває акція протесту: затримано понад 70 демонстрантів

У столиці Вірменії триває акція протесту проти обрання Сержа Саргсяна премєр-міністром. До поліцейського відділку доправлено 72 мітингувальників.

Акція протесту в Єревані

Акція протесту в Єревані

У Єревані в середу, 18 квітня, затримали 72 учасників масової акції протесту, повідомив речник поліції Вірменії інформаційній агенції "Інтерфакс". Раніше цього дня в столиці Вірменії Єревані сотні демонстрантів відновили ходу центром міста. Акція проходить під керівництвом лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікола Пашиняна, що виступає проти обрання екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду глави уряду.

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Попри масові акції протесту проти висунення на посаду прем'єра Вірменії Сержа Саргсяна парламент його призначив, а президент країни підписав відповідний указ. (17.04.2018)

У столиці Вірменії Єревані тисячі людей протестують проти висунення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна. Під час сутичок демонстрантів з поліцією постраждали десятки людей. (16.04.2018)

Як повідомлялося, 16 квітня прихильники опозиційних сил Вірменії  провели масову демонстрацію в столиці країни Єревані. Під час акції протесту відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. За даними міністерства охорони здоров'я Вірменії, в результаті сутичок були поранені щонайменше 46 людей. П'ятеро з них досі залишаються в лікарнях.

На тлі протестів у Єревані екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єр-міністром країни. Президент Армен Саркісян у вівторок, 17 квітня, підписав відповідний указ. У свою чергу, лідер опозиції Нікол Пашинян заявив, що акції протесту триватимуть та закликав своїх прихильників блокувати будівлі держустанов, дороги і автотраси.

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції країни Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента. Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.

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