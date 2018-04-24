У Єревані розпочалася нова хвиля протестів

Тисячі протестувальників вранці у середу, 25 квітня, розпочали ходу до площі Республіки в центрі Єревана, висловлюючи тим самим протест проти чинної влади Вірменії. Лідер опозиційного руху, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян заявляє, що правляча Республіканська партія "має піти геть". За закликом Пашиняна по всьому місту почалося блокування вулиць. Як повідомляє інформагенція "Інтерфакс", у різних частинах Єревана розпочалися стихійні мітинги.

Зокрема у мітингах беруть участь студенти і викладачі низки вищих навчальних закладів. Тим часом поліція стягує до центру Єревана сили та спецтехніку. Силовики оточили будівлі уряду та центрального офісу Республіканської партії. Ці дві будівлі розташовані одна навпроти одної.

Водночас президент Вірменії Армен Саркисян заявив, що розпочинає консультації з парламентськими та непарламентськими політичними силами щодо подій у країні. "Сподіваюся, спільними зусиллями нам вдасться у дусі взаємопорозуміння знайти шлях розв'язання", - цитує президента Вірменії прес-служба.

Як повідомлялося, Пашинян закликав своїх прихильників до нових протестів після скасування його зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном. Зустріч, запланована на 25 квітня, не відбулася, оскільки сторони не дійшли згоди щодо теми розмови. Опозиція наполягає на "мирній передачі влади народу", при цьому Пашинян заявив, що очолити новий тимчасовий уряд має "народний кандидат", а вже після цього можна проводити позачергові парламентські вибори. З іншого боку, влада заявила, що переговори на умовах Пашиняна - "це не переговори". Виконувач обов'язків прем'єра Карен Карапетян заявив, що прем'єр-міністра країни не можуть обирати на вулиці. За його словами, спершу потрібно провести дострокові вибори. Натомість Пашинян заявив, що його прибічники вийдуть на протести в разі проведення нинішньою владою позачергових виборів ще до зміни прем'єра.

Дивитись відео 03:13 Поділитись Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2waDS Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)