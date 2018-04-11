У Єревані відбуваються масові протести: є постраждалі

Прихильники опозиційних сил Вірменії у понеділок, 16 квітня, проводять масові протести в столиці країни Єревані. Тисячі людей заблокували рух транспорту на центральних вулицях Єревана. Дехто з них почав спорудження барикад, інформує агенція AP.

Під час акції протесту відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Поліцейські застосовували сльозогінний газ та димові шашки, передає агенція AFP. Місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті сутичок були поранені щонайменше 33 людини. Вони були доставлені у єреванські лікарні.

У тому числі був поранений і доставлений в лікарню ініціатор протестів - опозиційний лідер Нікол Пашинян. "Під час зіткнення Пашинян впав на колючий дріт і дістав рвані рани", - повідомив речник фракції, передає агенція "Інтерфакс". Після одержання медичної допомоги Пашинян повернувся до протестувальників. Крім того, повідомляється, що були травмовані троє поліцейських.

Мітингувальники виступають проти висування колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція заявляє про початок безстрокових протестів.

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції країни Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.