У Єревані відбуваються масові акції протесту проти екс-президента

Прихильники опозиційних сил Вірменії у понеділок, 16 квітня, проводять масові протести в столиці країни Єревані. Тисячі людей заблокували рух транспорту на центральних вулицях Єревана. Дехто з них почав спорудження барикад, інформує агенція AP.

Мітингувальники виступають проти висування колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція заявляє про початок безстрокових протестів.

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції країни Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.