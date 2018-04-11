 У Єревані відбуваються масові акції протесту проти екс-президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

У Єревані відбуваються масові акції протесту проти екс-президента

У столиці Вірменії Єревані тисячі людей протестують проти висунення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна.

Протести в Єревані

Протести на вулицях Єревану, 16 квітня 2018 року

Прихильники опозиційних сил Вірменії у понеділок, 16 квітня, проводять масові протести в столиці країни Єревані. Тисячі людей заблокували рух транспорту на центральних вулицях Єревана. Дехто з них почав спорудження барикад, інформує агенція AP.

Мітингувальники виступають проти висування колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція заявляє про початок безстрокових протестів.

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Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції країни Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.

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