У Ємені вбили політичного лідера повстанців-хуситів

Салех ас-Самад загинув під час повітряного удару очолюваної Саудівською Аравією коаліції по єменській провінції Ходейда. Повстанці-хусити повідомили про його смерть майже через тиждень.
Політичний лідер повстанців-хуситів у Ємені загинув унаслідок повітряного удару коаліції під проводом Саудівської Аравії. Про це в понеділок, 23 квітня, повідомили самі повстанці. За цими даними, Салех ас-Саммад загинув минулого вівторка у провінції Ходейда. Він був лідером вищої політичної ради хуситів, уточнює інформагенція dpa.
Десятки вбитих і поранених на весіллі
Війна в Ємені продовжує забирати життя й цивільних мешканців. Щонайменше 20 гостей весілля в селі на північному заході країни загинули ввечері неділі, 22 квітня, внаслідок повітряного удару коаліції, передає інформагенція Reuters із посиланням на медиків і місцевих мешканців. Щонайменше 30 людей поранені.
Водночас представник місцевої лікарні повідомив інформагенції, що туди доправили 40 тіл, більшість із яких - понівечені. За цими даними, поранених - близько 50, 30 із них - діти.
Представник коаліції під проводом Саудівської Аравії заперечив спрямованість удару проти мирних мешканців.
Шиїтські повстанці-хусити контролюють значні території на півночі та заході Ємену, а також столицю - місто Сана. Конфлікт між ними та офіційною владою країни загострився у 2015 році. Відтоді в Ємені загинули майже 10 тисяч людей. Близько двох мільйонів утекли. За оцінкою ООН, Ємен - на порозі голоду.
За війною в цій країні стоїть боротьба за домінування в регіоні між двома суперниками - Саудівською Аравією та Іраном. Ер-Ріяд підтримує президента Абд-Раббу Мансура Хаді та міжнародно визнаний уряд Ємену. Тегеран - на боці повстанців-хуситів.
Єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії відразу кілька балістичних ракет. Одна з ракет упала в Ер-Ріяді, не спричинивши руйнувань. (11.04.2018)
Ємен потребує три мільярди доларів для допомоги жителям країни, що страждають від війни та голоду, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Саудівська Аравія та ОАЕ пообіцяли надати майже третину цієї суми. (03.04.2018)