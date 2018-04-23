У Ємені вбили політичного лідера повстанців-хуситів

Політичний лідер повстанців-хуситів у Ємені загинув унаслідок повітряного удару коаліції під проводом Саудівської Аравії. Про це в понеділок, 23 квітня, повідомили самі повстанці. За цими даними, Салех ас-Саммад загинув минулого вівторка у провінції Ходейда. Він був лідером вищої політичної ради хуситів, уточнює інформагенція dpa.

Десятки вбитих і поранених на весіллі

Війна в Ємені продовжує забирати життя й цивільних мешканців. Щонайменше 20 гостей весілля в селі на північному заході країни загинули ввечері неділі, 22 квітня, внаслідок повітряного удару коаліції, передає інформагенція Reuters із посиланням на медиків і місцевих мешканців. Щонайменше 30 людей поранені.

Водночас представник місцевої лікарні повідомив інформагенції, що туди доправили 40 тіл, більшість із яких - понівечені. За цими даними, поранених - близько 50, 30 із них - діти.

Представник коаліції під проводом Саудівської Аравії заперечив спрямованість удару проти мирних мешканців.

Шиїтські повстанці-хусити контролюють значні території на півночі та заході Ємену, а також столицю - місто Сана. Конфлікт між ними та офіційною владою країни загострився у 2015 році. Відтоді в Ємені загинули майже 10 тисяч людей. Близько двох мільйонів утекли. За оцінкою ООН, Ємен - на порозі голоду.

За війною в цій країні стоїть боротьба за домінування в регіоні між двома суперниками - Саудівською Аравією та Іраном. Ер-Ріяд підтримує президента Абд-Раббу Мансура Хаді та міжнародно визнаний уряд Ємену. Тегеран - на боці повстанців-хуситів.