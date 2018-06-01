 У Єгипті розпочався другий термін президентства ас-Сісі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2018

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Новини

У Єгипті розпочався другий термін президентства ас-Сісі

Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів.

Абдель Фаттах ас-Сісі

На виборах Абдель Фаттах ас-Сісі практично не мав конкурентів

В Єгипті склав присягу переобраний у березні цього року президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі. Урочиста церемонія інавгурації відбулася в суботу, 2 червня, у будівлі парламенту країни, передає інформагенція dpa. У своїй промові ас-Сісі пообіцяв подолати наявні проблеми в таких галузях, як освіта, охорона здоров'я та культура.

Згідно з офіційними даними, на виборах у березні ас-Сісі набрав близько 97 відсотків голосів. Його єдиним суперником під час голосування був маловідомий політик Муса Мустафа Муса, котрий зумів отримати близько 3 відсотків голосів виборців. Сам Муса називає себе переконаним прихильником президента ас-Сісі.

Інші кандидати опинилися під вартою, або були змушені зняти свої кандидатури з перегонів, інформує агенція новин AFP. Попри заклики влади до громадян прийти на вибори, активність виборців становила трохи більше 40 відсотків.

На попередніх виборах президента 2014 року колишній головнокомандувач збройними силами Єгипту ас-Сісі набрав майже таку ж кількість голосів, як і цього разу. Тоді голосування відбулося за рік після того, як армія на чолі з ас-Сісі повалила першого демократично обраного президента Єгипту - ісламіста Мухаммеда Мурсі.

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Екс-президента Єгипту Мурсі засудили до ще трьох років в'язниці

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)  

На президентських виборах у Єгипті переміг екс-головнокомандувач армії

Сумнівів у перемозі ас-Сісі не було, і серйозного конкурента він також не мав. Інтрига президентських виборів в Єгипті полягала у явці виборців - і тут без сюрпризів не обійшлось. (29.05.2014)  

У Єгипті почалися триденні вибори президента

Президентські вибори у Єгипті триватимуть три наступні дні. У них прогнозується беззаперечна перемога чинного глави держави Абделя Фатаха ас-Сісі. (26.03.2018)  

На виборах у Єгипті перемагає чинний президент ас-Сісі

За попередніми результатами підрахунку голосів, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі здобуває на президентських виборах у країні 92 відсотки голосів. Явка, однак, була помітно нижчою, ніж на минулих виборах. (29.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Куди у відпустку? Улюблені туристичні цілі українців (13.03.2018)  

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