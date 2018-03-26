 У Єгипті почалися триденні вибори президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

У Єгипті почалися триденні вибори президента

Президентські вибори у Єгипті триватимуть три наступні дні. У них прогнозується беззаперечна перемога чинного глави держави Абделя Фатаха ас-Сісі.

Вибори у Єгипті, 26 березня 2018 року

Біля виборчої дільниці в Єгипті, 26 березня 2018 року

У Єгипті в понеділок, 26 березня, розпочалися вибори президента країни. Кандидатів на цю посаду лише два - чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі та лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

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Правозахисники з Amnesty International оприлюднили звіт про жорстокі репресії влади Єгипту щодо опозиції, жертвами яких стали понад 34 тисячі громадян. (13.07.2016)

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)

Голосування на виборах відбуватиметься протягом трьох днів - з 26 до 28 березня, а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня. Право віддати свій голос за одного з кандидатів мають майже 60 мільйонів громадян країни. 

На виборах прогнозується переконлива перемога ас-Сісі, а його суперника називають технічним кандидатом. Муса є маловідомим в Єгипті політиком та раніше довгий час підтримував ас-Сісі. Він зареєструвався для участі у виборах в останній момент - за 15 хвилин до завершення терміну реєстрації кандидатів. Опозиційні політики вирішили не брати участь у виборах, звинувативши владу у репресіях. Вони також закликали своїх прихильників бойкотувати волевиявлення.

Нагадаємо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2013 році він зіграв ключову роль у поваленні попереднього єгипетського лідера Мухаммеда Мурсі внаслідок військового перевороту. Нинішні вибори ас-Сісі називає голосуванням за стабільність та безпеку в країні. Утім, критики закидають ас-Сісі проведення небачених досі у Єгипті репресій проти опозиції та інакомислячих, а нинішні президентські вибори називають фарсом.

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