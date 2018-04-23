 У Євросоюзі хочуть краще захищати інсайдерів-викривачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

У Євросоюзі хочуть краще захищати інсайдерів-викривачів

Єврокомісія представила законопроект, який запроваджує спільні для ЄС стандарти захисту інсайдерів, які поширюють викривальну інформацію про своїх роботодавців, що має суспільно важливе значення.

Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

У Брюсселі в понеділок, 23 квітня, представили законопроект, що посилює захист інсайдерів-викривачів (англійською - whistleblowers) - людей, які викривають суспільно важливу інформацію, зокрема про порушення законів із боку приватних компаній або держорганів, користуючись своїм службовим статусом. Документ представив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс. "Не повинно бути покарань за те, що чиниш правильно", - цитує Тіммерманса інформагенція dpa.

Методи захисту викривачів

Законопроект пропонує запровадити в державах-членах ЄС спільні стандарти захисту викривачів. Компанії зі штатом у понад 50 співробітників та з річним оборотом у більш ніж 10 мільйонів євро, згідно з документом, повинні будуть створити внутрішні канали комунікації - пункти зв'язку, куди співробітники зможуть звертатися передусім.

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Для когось викривач діяльності американських спецслужб Сноуден - герой. Для когось - зрадник. "Репортери без кодонів" у Берліні провели круглий стіл на цю тему, приурочений до Міжнародного дня свободи преси. (02.05.2014)

На другому етапі викривачам пропонують звертатися до державних органів, які також зобов'яжуть створити відповідні пункти для приймання скарг. Протягом трьох місяців, а в виняткових випадках протягом шести, - викривач має отримати інформацію про статус своєї заявки. Якщо цього не відбудеться, інформатор може оприлюднити інформацію публічно - наприклад, звернувшись до журналістів.

Термін "whistleblower" Єврокомісія трактує доволі широко. Згідно з законопроектом, викривачами можуть вважатися не лише працівники компаній та держорганів, а й фрілансери, постачальники та практиканти компаній на інші інсайдери, що мають доступ до викривальної інформації. Викривачів, згідно з планами Єврокомісії, необхідно захищати від звільнень та інших імовірних зловживань із боку роботодавців до закінчення розгляду справ у суді.

Нові правила мають застосовуватися, зокрема, в таких сферах, як фінанси (зокрема, ухиляння від сплати податків), захист довкілля та захист прав споживачів. Для набуття чинності документ повинні схвалити країни-члени ЄС та Європарламент.

Типовий приклад - Facebook і Cambridge Analytica

"Чимало скандалів у минулому ніколи не виникли б, якби інсайдери не були достатньо мужніми, щоб скористатися своїм голосом", - зауважив Тіммерманс. Він нагадав, що деякі викривачі ризикували не лише своїми кар'єрами, а й здоров'ям. У Єврокомісії також підкреслили, що законопроект покликаний захищати інформаторів журналістів-розслідувачів.

Одним із нещодавніх гучних випадків витоку суспільно важливої інформації є березневий скандал навколо Facebook. 4 квітня компанія Facebook визнала, що приватна компанія Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані 87 мільйонів користувачів соцмережі.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних. Вона допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. У 2016 році компанія збирала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди, аби створити програмне забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців і впливу на них.

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