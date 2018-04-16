 У Євросоюзі привітали рішення КНДР щодо ядерної програми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

У Євросоюзі привітали рішення КНДР щодо ядерної програми

Євросоюз назвав рішення Пхеньяна "довгоочікуваним кроком". У Берліні ж чекають на подальші кроки КНДР щодо денуклеаризації.

Фан-клуб КНДР у Японії, прапорці Північної Кореї

Фан-клуб КНДР у Японії, прапорці Північної Кореї

Європейський Союз назвав рішення Пхеньяна щодо припинення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет "позитивним, довгоочікуваним кроком".  Про це в суботу, 21 квітня, заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

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Досягнутий своєю країною раніше прорив у ракетобудуванні та ядерних технологіях північнокорейський лідер назвав "великою перемогою".

У Сеулі повідомили про успішне випробування телефонної "гарячої лінії" для переговорів лідерів Південної та Північної Кореї. Мета цієї лінії - пожвавити діалог та мінімізувати непорозуміння. (20.04.2018)

Президент США констатував "великий прогрес" у відносинах із Північною Кореєю, але зазначив, що санкції залишатимуться чинними. Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітись вже в травні. (09.03.2018)

Вона зазначила, що рішення лідера КНДР Кім Чен Ина показує "повну повагу до міжнародних зобов'язань і резолюцій Ради Безпеки ООН", цитує агенція AFP. Євросоюз очікує на подальший прогрес у відносинах з Північною Кореєю після зустрічей Кіма із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та президентом США Дональдом Трампом.

Німеччина також привітала рішення КНДР. Утім, Берлін вважає, що Пхеньян має розкрити дані про свою ядерну програму відповідно до очікувань світової спільноти. Це потрібно для "початку серйозного політичного процесу щодо повного ядерного роззброєння Північної Кореї", цитує агенція Reuters міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas).

Раніше цього дня північнокорейський лідер заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже привітали США, Японія та Південна Корея.

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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