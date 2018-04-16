У Євросоюзі привітали рішення КНДР щодо ядерної програми

Європейський Союз назвав рішення Пхеньяна щодо припинення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет "позитивним, довгоочікуваним кроком". Про це в суботу, 21 квітня, заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Вона зазначила, що рішення лідера КНДР Кім Чен Ина показує "повну повагу до міжнародних зобов'язань і резолюцій Ради Безпеки ООН", цитує агенція AFP. Євросоюз очікує на подальший прогрес у відносинах з Північною Кореєю після зустрічей Кіма із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та президентом США Дональдом Трампом.

Німеччина також привітала рішення КНДР. Утім, Берлін вважає, що Пхеньян має розкрити дані про свою ядерну програму відповідно до очікувань світової спільноти. Це потрібно для "початку серйозного політичного процесу щодо повного ядерного роззброєння Північної Кореї", цитує агенція Reuters міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas).

Раніше цього дня північнокорейський лідер заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже привітали США, Японія та Південна Корея.