 У Єврокомісії критикують Київ за невиконані зобов′язання щодо е-декларацій для активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

У Єврокомісії критикують Київ за невиконані зобов'язання щодо е-декларацій для активістів

Єврокомісар Йоганнес Ган критикує Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації. Він закликав Верховну Раду змінити ситуацію.

Єврокомісар Йоганнес Ган

Єврокомісар Йоганнес Ган

У Єврокомісії критикують Україну за неспроможність скасувати необхідність подавати електронні декларації громадським активістам, які займаються антикорупційною діяльністю. З такою заявою у середу, 28 березня виступив єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn), повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Українська влада не виконала взятого нею зобов'язання. Неспроможність скасувати поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів, у тому числі ЄС, Венеціанської Комісією та ОБСЄ", - заявив Ган. На думку єврокомісара, подання е-декларацій для громадських активістів створює "зайві обтяження та тиск і гратиме на руку тим, хто прагне зруйнувати зусилля України ефективно боротися з корупцією".

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Йоганнес Ган закликав Верховну Раду повернутися до цього питання та "якнайшвидше зняти зобов'язання подання декларацій про майновий стан з громадських активістів", обмеживши їхнє застосування лише до державних службовців. При цьому, як зазначив єврокомісар, ЄС і надалі готовий надавати підтримку та експертну допомогу.

Нагадаємо, 23 березня минулого року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій, а також їхніх підрядників з 2018 року подавати електронні декларації, ухваливши зміни до закону про електронне декларування.

Цей закон, незважаючи на гостру критику з боку представників громадянського суспільства та міжнародних організацій, підписав і президент України Петро Порошенко. Він потім пообіцяв "розв'язати ситуацію" шляхом змін до антикорупційного закону. Як повідомлялося, подані ним законопроекти розкритикувала Венеціанська комісія.

22 березня Верховна Рада не змогла проголосувати за законопроекти, які скасовують або відкладають термін подання електронних декларацій для активістів-антикорупціонерів. 1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан.
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