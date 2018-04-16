У Японії померла найстаріша людина планети

Найстаріша відома жінка планети - 117-річна японка Набі Тадзіма - померла в суботу, 21 квітня, в японському місті Кікай у префектурі Кагосіма. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеву владу. Довгожителька перебувала в лікарні з січня, але померла з природних причин.

Набі Тадзіма любила рухатися в такт музиці

Тадзіма народилася 4 серпня 1900 року, у неї залишилося понад 160 нащадків. Вона також була останньою верифікованою людиною в світі, що народилася в ХІХ столітті. Найстарішою людиною світу вона стала у вересні 2017 року, коли у віці 117 років померла Вайолет Браун з Ямайки.

Тепер титул найстарішої людини в світі перейшов до іншої японки - Тійо Міяко, яка проживає в Йокогамі. 2 травня їй виповниться 117 років. Міяко є найстарішою людиною світу, що народилася в ХХ столітті. За даними японського уряду, в країні проживає близько 68 тисяч довгожительок та довгожителів віком понад 100 років.