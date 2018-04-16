 У Японії померла найстаріша людина планети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

У Японії померла найстаріша людина планети

У японському місіті Кікай померла 117-річна Набі Тадзіма - остання верифікована людина в світі, яка народилася в ХІХ столітті. Титул найстарішої людини планети перейшов до іншої японки.

У Японії померла найстаріша людина планети

Найстаріша відома жінка планети - 117-річна японка Набі Тадзіма - померла в суботу, 21 квітня, в японському місті Кікай у префектурі Кагосіма. Про це повідомляє інформагенція dpa з посиланням на місцеву владу. Довгожителька перебувала в лікарні з січня, але померла з природних причин.

Набі Тадзіма любила рухатися в такт музиці

Набі Тадзіма любила рухатися в такт музиці

Тадзіма народилася 4 серпня 1900 року, у неї залишилося понад 160 нащадків. Вона також була останньою верифікованою людиною в світі, що народилася в ХІХ столітті. Найстарішою людиною світу вона стала у вересні 2017 року, коли у віці 117 років померла Вайолет Браун з Ямайки.

Тепер титул найстарішої людини в світі перейшов до іншої японки - Тійо Міяко, яка проживає в Йокогамі. 2 травня їй виповниться 117 років. Міяко є найстарішою людиною світу, що народилася в ХХ столітті. За даними японського уряду, в країні проживає близько 68 тисяч довгожительок та довгожителів віком понад 100 років.
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