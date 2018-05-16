У Шотландії знову говорять про референдум щодо відокремлення від Великобританії

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що найближчим часом знову розпочне дебати про відокремлення регіону від Великобританії. Про це вона заявила в неділю, 20 травня, в ефірі телеканалу ITV. За словами Стерджен, перепоною до визначення дати проведення референдуму про незалежність Шотландії є відсутність результату в переговорах щодо Brexit.

"Як тільки ми матимемо певну визначеність щодо результату Brexit і майбутніх відносин Сполученого Королівства з Євросоюзом, що, сподіваємося, станеться восени цього року, тоді я знову розгляну питання щодо термінів проведення референдуму про незалежність", - сказала вона, цитує інформагенція Reuters.

У березні 2017 року парламент Шотландії підтримав проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії. Пропозицію Ніколи Стерджен підтримали 69 депутатів, 59 проголосували проти. Незалежна Шотландія, за задумом Стерджен, домагатиметься повноправного членства в Євросоюзі, але при цьому має зберегти фунт стерлінгів в якості національної валюти.

Однак в червні 2017 Нікола Стерджен тимчасово відмовилася від підготовки другого референдуму про незалежність країни від Великобританії. Виступаючи перед депутатами шотландського парламенту в Единбурзі, вона заявила, що питання про проведення референдуму слід вирішувати після того, як стане ясно, на яких умовах Великобританія виходитиме з Європейського Союзу.