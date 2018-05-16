 У Шотландії знову говорять про референдум щодо відокремлення від Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

У Шотландії знову говорять про референдум щодо відокремлення від Великобританії

Шотландія розгляне можливість проведення референдуму щодо виходу зі складу Сполученого Королівства після завершення переговорів щодо Brexit, заявили в шотландському уряді.

Нікола Стерджен

Нікола Стерджен

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що найближчим часом знову розпочне дебати про відокремлення регіону від Великобританії. Про це вона заявила в неділю, 20 травня, в ефірі телеканалу ITV. За словами Стерджен, перепоною до визначення дати проведення референдуму про незалежність Шотландії є відсутність результату в переговорах щодо Brexit.

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Лідерка Шотландії Нікола Стерджен розраховує на проведення референдуму восени 2018-го або навесні 2019 року. Однак новий плебісцит можливий лише за згоди британського уряду. (31.03.2017)

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Попри спротив Мадрида у Каталонії провели референдум про незалежність. Але тенденції до відокремлення спостерігаються не лише в Іспанії, а й в інших країнах Європи. (02.10.2017)

"Як тільки ми матимемо певну визначеність щодо результату Brexit і майбутніх відносин Сполученого Королівства з Євросоюзом, що, сподіваємося, станеться восени цього року, тоді я знову розгляну питання щодо термінів проведення референдуму про незалежність", - сказала вона, цитує інформагенція Reuters.

У березні 2017 року парламент Шотландії підтримав проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії. Пропозицію Ніколи Стерджен підтримали 69 депутатів, 59 проголосували проти. Незалежна Шотландія, за задумом Стерджен, домагатиметься повноправного членства в Євросоюзі, але при цьому має зберегти фунт стерлінгів в якості національної валюти.

Однак в червні 2017 Нікола Стерджен тимчасово відмовилася від підготовки другого референдуму про незалежність країни від Великобританії. Виступаючи перед депутатами шотландського парламенту в Единбурзі, вона заявила, що питання про проведення референдуму слід вирішувати після того, як стане ясно, на яких умовах Великобританія виходитиме з Європейського Союзу.

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