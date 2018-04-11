У Чорногорії відбуваються президентські вибори

У Чорногорії розпочалися вибори президента. Виборчі дільниці працюватимуть у неділю, 15 квітня, з 7:00 до 20:00, передає інформагенція dpa. Близько 540 тисяч громадян Чорногорії мають право взяти у виборах.

Згідно з даними соціологічних опитувань, беззаперечним фаворитом нинішніх президентських перегонів вважається Міло Джуканович. 56-річний політик з невеликими перервами правив країною 25 років. Він шість разів займав пост прем'єр-міністра й один раз його обирали президентом. Джуканович 27 років поспіль очолює правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС).

Не виключено, що Джукановича оберуть президентом уже під час першого туру виборів, адже решта шість кандидатів мають незначну підтримку виборців, якщо вірити соцопитуванням. Своє бажання повернутися на пост президента політик пояснює насамперед намірами зміцнити прозахідний курс Чорногорії та "захистити" країну від впливу Москви.

Чорногорія тривалий час проводить політику євроатлантичної інтеграції, ставши 2017 року 29-м членом НАТО. На початку лютого цього року в Єврокомісії не виключили, що Сербія та Чорногорія можуть прискорено увійти до складу ЄС до 2025 року. Нагадаємо, що на початку 2017 року проросійських опозиціонерів Чорногорії звинуватили в спробі організації путчу з метою завадити вступу країни до НАТО.