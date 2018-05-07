 У Черкасах через отруєння госпіталізували понад 50 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

У Черкасах через отруєння госпіталізували понад 50 дітей

Під час шкільної лінійки у Черкасах почали непритомніти діти. Через отруєння невідомою речовиною госпіталізовано понад 50 учнів.

Діти почали непритомніти під час шкільної лінійки (архівне фото)

Діти почали непритомніти під час шкільної лінійки (архівне фото)

У Черкасах у вівторок, 8 травня, через отруєння було госпіталізовано 51 дитину та одного дорослого. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Діти почали непритомніти під час шкільної лінійки в середній школі N8.

Станом на 13:00 за місцевим часом в обласну лікарню було госпіталізовано 51 учня і одного вчителя із нудотою, запамороченням та головним болем. 11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості. Усього на лінійці було 424 учні.

За попереднім діагнозом у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною. Відповідно до повідомлення ДСНС, експрес-аналіз повітря не виявив небезпечних речовин на території школи та в її приміщеннях. Триває дослідження радіаційного тла і проби води із системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води.

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Для вивчення ситуації до Черкас вилетіли прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Президент України Петро Порошенко доручив очільникам СБУ, ДСНС й Черкаської обласної державної адміністрації встановити причини отруєння школярів.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України щодо порушення санітарних правил із запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
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