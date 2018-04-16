У частині Донбасу припинили водопостачання через зупинку фільтрувальної станції

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) у середу, 18 квітня, призупинила роботу на п’ять днів. Про це заявив представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР) в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) у зоні бойових дій на Донбасі. За його словами, процес консервації ДФС закінчений, персонал покинув станцію.

За повідомленням агенції "Укрінформ", яка цитує центральну диспетчерську службу комунального підприємства "Вода Донбасу", до балансу якого належить станція, причиною зупинки є небажання працівників станції працювати під обстрілами.

На сайті підприємства "Вода Донбасу" повідомляється, що було припинено подачу питної води до Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, в селище Червоний Партизан, а також села Крута Балка і Верхньоторецьке. Таким чином, без питної водопроводної води залишилися жителі міст і сіл по обидва боки лінії розмежування.

У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомили, що 21 квітня планується подавати воду з резервуарів за графіком.

17 квітня автобус зі співробітниками фільтрувальної станції потрапив під обстріли. Поранення отримали п'ятеро людей, один з них у важкому стані.

Донецька фільтрувальна станція розташована на лінії розмежування і регулярно потерпає від обстрілів. Вона забезпечує питною водою близько півмільйона людей по обидва боки лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, питна вода подається в більшу частину Донецька та в місто Ясинувата, які знаходяться на території самопроголошеної "ДНР", а також в місто Авдіївка, що перебуває під контролем українського уряду.