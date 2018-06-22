У центрі Нігерії виявили тіла понад 80-ти людей

У центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато, виявлені тіла 86-ти людей. Усі вони є жертвами сутичок, що стались між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовниками кілька днів тому, повідомила місцева поліція ввечері у неділю, 24 червня.

За даними правоохоронців, тоді на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та регіональними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.