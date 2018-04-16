 У центральному офісі Porsche вперше пройшли обшуки через дизельний скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

У центральному офісі Porsche вперше пройшли обшуки через дизельний скандал

Автовиробників Audi та Porsche підозрюють в маніпуляціях з інформацією про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Слідчі вилучили службові документи в їхніх центральних офісах у Німеччині.

Автовиробників підозрюють в маніпуляції інформацією щодо вихлопних газів

Автовиробників підозрюють в маніпуляції інформацією щодо вихлопних газів

У центральних офісах автовиробників Porsche та Audi на півдні Німеччини в середу, 18 квітня, пройшли обшуки. При цьому на Porsche вони відбулися вперше. Обидва дочірні підприємства Volkswagen підозрюють в маніпуляціях даними щодо показників вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах через програмне забезпечення, яке вимикало очисні фільтри авто у режимі звичайної їзди. Крім того, їм закидають поширення неправдивої інформації в рекламних матеріалах, в яких повідомлялось про занижені показники викидів, заявив представник прокуратури міста Штутгарт. 

Зокрема, обшуки, до яких були залучені 33 прокурори та 160 працівників поліції, пройшли загалом на десяти об'єктах Porsche у землях Баварія та Баден-Вюртемберг. Як заявили в прокуратурі, розслідування проводиться щодо трьох осіб з Porsche, одна з яких є членом правління концерну. Крім того, під підозрою опинився один високопоставлений менеджер, а також один з колишніх співробітників компанії, але їхні імена не називаються.

В компанії підтвердили вилучення службових документів. "Ми підтверджуємо, що сьогодні слідчі оглянули і вилучили документи в офісі компанії Porsche AG в Штутгарті та Audi AG в Інгольштадті", - повідомив представник Porsche. В компанії також зазначили, що співпрацюють з владою.

DW.COM

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Нагадаємо, що "дизельний скандал" навколо Volkswagen спалахнув у вересні 2015 року. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

Раніше німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках в усьому світі через "дизельний скандал". Слідчі дії щодо Porsche почались влітку 2017 року, коли під підозрою знаходився один співробітник автоконцерну.
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