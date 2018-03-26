У ХДС хочуть зобов'язати школи повідомляти про випадки антисемітизму

Голова фракції Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) у Бундестазі Фолькер Каудер (Volker Kauder) наполягає на запровадженні обов'язкового інформування про випадки антисемітизму, що трапляються у школах. Про це німецький політик заявив у інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, яке було опубліковане в неділю, 1 квітня.

Заява голови фракції консерваторів пролунала на тлі нещодавнього інциденту на ґрунті антисемітизму в одній із шкіл Берліна. Тоді жертвою проявів антисемітизму з боку дітей-мусульман стала другокласниця-єврейка. Дівчинка зазнала словесних образ від групи старших школярів-мусульман. Один з кривдників навіть погрожував убити її.

"Саме щодо цієї теми має діяти гасло: "Жодної толерантності", - наголосив Каудер. Тож кожен подібний випадок, зареєстрований у школах, слід розслідувати правоохоронним органам, вважає політик.

Проблема нетолерантності

Водночас Каудер застеріг від того, щоб зводити явище нетолерантності в німецькому суспільстві лише до проблеми антисемітизму. Він згадав зокрема слова батька берлінської дівчинки, скривдженої старшими школярами-мусульманами. Той зокрема нарікав на настрої, що панують серед деяких хлопчиків із мусульманських родин. Вони ображають не лише євреїв, але й дітей християн та навіть інших дітей-мусульман, якщо ті відвідують "не ту мечеть".