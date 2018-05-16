 У Харкові через розпилення газу постраждало 37 школярів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

У Харкові через розпилення газу постраждало 37 школярів

Через розпилення газу у харківській школі по медичну допомогу звернулось 37 учнів, більшість із них було госпіталізовано.

По медичну допомогу звернулись понад 30 учнів харківської школи

По медичну допомогу звернулись понад 30 учнів харківської школи

Після розпилення невідомого газу в школі номер 3 в Харкові у вівторок, 22 травня, по медичну допомогу звернулися 37 учнів. Із них 26 були госпіталізовані до лікарні. Про це повідомив відділ комунікацій головного управління Національної поліції у Харківській області. Школярі скаржились на слабкість і утруднене дихання. "Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як задовільний", - йдеться у повідомленні.

Одночасно виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун проінформувала, що дітей отруїли, ймовірно, перцевим газом. За її даними, наразі на стаціонарному лікуванні перебуває п'ятеро дітей. Решта учнів, після обстеження та наданої медичної допомоги, направлені додому, повідомила Супрун у своєму блозі в Twitter.

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Після отруєння під час шкільного заходу в Черкасах на лікуванні досі перебувають 57 осіб. Тих, хто лежав у реанімації, перевели до стаціонару, заявляють у ДСНС України. (09.05.2018)

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на шкільній лінійці в Черкасах зросла - у лікарнях перебувають щонайменше 53 дитини і троє дорослих. Правоохоронці встановлюють, хто між розпорошити отруйну речовину. (08.05.2018)

Спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив, що в харківській школі був розпорошений газовий балончик, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Поліція повідомила, що невстановлені особи розпилили невідому речовину у приміщенні школи на перерві. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу щодо хуліганства, яка передбачає ув'язнення терміном до п'яти років.

Як повідомлялось раніше, 8 травня в загальноосвітній школі номер 8 у Черкасах діти почали непритомніти під час шкільної лінійки. Через отруєння невідомою речовиною по допомогу до лікарів звернулися 94 дитини, понад 50 госпіталізували відразу. 21 травня аналогічний випадок стався у школі у Миколаєві, де були госпіталізовані 36 людей. 

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