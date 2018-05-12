 У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд.

У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці Північного потоку-2

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд. Про це у вівторок, 15 травня, повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні зазначається, що всі роботи почато за дозволом на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у територіальних водах Німеччини, виданим Гірничим відомством Штральзунда 31 січня 2018 року. У компанії нагадують, що Фінляндія також видала всі необхідні дозволи на будівництво й експлуатацію. У найближчі місяці Nord Stream 2 очікує отримання решти дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - у Росії, Швеції й Данії.

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Україна та низка країн-членів Євросоюзу виступають проти будівництва "Північного потоку-2". 14 травня міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) під час візиту до Києва зазначив, що у суперечці щодо цього газогону потрібно досягти згоди між Україною та Росією. Має бути знайдене рішення, що враховує інтереси усіх залучених сторін, сказав він. 

Нагадаємо, що 3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.

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