У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2" для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд. Про це у вівторок, 15 травня, повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні зазначається, що всі роботи почато за дозволом на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у територіальних водах Німеччини, виданим Гірничим відомством Штральзунда 31 січня 2018 року. У компанії нагадують, що Фінляндія також видала всі необхідні дозволи на будівництво й експлуатацію. У найближчі місяці Nord Stream 2 очікує отримання решти дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - у Росії, Швеції й Данії.

Україна та низка країн-членів Євросоюзу виступають проти будівництва "Північного потоку-2". 14 травня міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) під час візиту до Києва зазначив, що у суперечці щодо цього газогону потрібно досягти згоди між Україною та Росією. Має бути знайдене рішення, що враховує інтереси усіх залучених сторін, сказав він.

Нагадаємо, що 3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2", який викликає чимало нарікань в Європі. Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів "труби", якою щорічно можна буде транспортувати близько 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини.