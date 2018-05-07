 У ФРН зафіксували рекордно низькі показники злочинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

У ФРН зафіксували рекордно низькі показники злочинності

Рівень злочинності в ФРН у 2017 році став найнижчим за останні 25 років, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.

У Німеччині скоротилася кількість зареєстрованих злочинів

У Німеччині скоротилася кількість зареєстрованих злочинів

У Німеччині рекордно скоротилась кількість зареєстрованих злочинів. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ ФРН, у 2017 році в країні було зафіксовано 5,76 мільйона злочинів. Це є найнижчим показником з 1992 року.

"Німеччина стала безпечнішою. Однак, немає жодних підстав для того, щоб заспокоюватися", - заявив у вівторок, 8 травня, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer). За його словами, у німецьких правоохоронців залишається багато роботи.

Порівняно з 2016 роком у 2017-му кількість крадіжок у Німеччині скоротилася на 12 відсотків, квартирних пограбувань - на 23 відсотки. Кількість жорстоких злочинів зменшилася на 2,4 відсотка.

DW.COM

Німецька поліція очікує, що в 2017-му другий рік поспіль кількість квартирних пограбувань зменшиться. Серед зловмисників зростає частка вихідців з Південно-Східної та Східної Європи. (26.12.2017)

За даними видання Welt am Sonntag, близько третини зареєстрованих 2017 року злочинів - 2,09 мільйона - припало на крадіжки. Кількість квартирних пограбувань становила 116,5 тисячі.

Одночасно із падінням загальної кількості злочинів, у Німеччині побільшало правопорушень, пов'язаних з нелегальним обігом наркотиків. За 2017 рік було нараховано 330 580 таких правопорушень, що на 9,2 відсотка перевищує статистику за попередній рік. Також на 12,9 відсотка збільшилась кількість випадків протизаконного поширення порнографії - їх в минулому році було зафіксовано 10 066.
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