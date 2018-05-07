У ФРН зафіксували рекордно низькі показники злочинності

У Німеччині рекордно скоротилась кількість зареєстрованих злочинів. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ ФРН, у 2017 році в країні було зафіксовано 5,76 мільйона злочинів. Це є найнижчим показником з 1992 року.

"Німеччина стала безпечнішою. Однак, немає жодних підстав для того, щоб заспокоюватися", - заявив у вівторок, 8 травня, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer). За його словами, у німецьких правоохоронців залишається багато роботи.

Порівняно з 2016 роком у 2017-му кількість крадіжок у Німеччині скоротилася на 12 відсотків, квартирних пограбувань - на 23 відсотки. Кількість жорстоких злочинів зменшилася на 2,4 відсотка.

За даними видання Welt am Sonntag, близько третини зареєстрованих 2017 року злочинів - 2,09 мільйона - припало на крадіжки. Кількість квартирних пограбувань становила 116,5 тисячі.

Одночасно із падінням загальної кількості злочинів, у Німеччині побільшало правопорушень, пов'язаних з нелегальним обігом наркотиків. За 2017 рік було нараховано 330 580 таких правопорушень, що на 9,2 відсотка перевищує статистику за попередній рік. Також на 12,9 відсотка збільшилась кількість випадків протизаконного поширення порнографії - їх в минулому році було зафіксовано 10 066.