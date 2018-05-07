 У ФРН затримали групу контрабандистів людей, до якої належали й українці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

У ФРН затримали групу контрабандистів людей, до якої належали й українці

Німецька поліція провела масштабну операцію в чотирьох німецьких федеральних землях. Під час обшуків поліція затримала групу контрабандистів людей, членами якої є й українці.

Масштабний поліцейський рейд у Гамбурзі

Масштабний поліцейський рейд у Гамбурзі

Німецька поліція у вівторок, 8 травня, провела обшуки у федеральних землях Нижня Саксонія, Бремен, Гамбург та Саксонія-Ангальт. Загалом 800 поліцейських обшукали 21 офіс та будинок, де могли перебувати підозрювані в контрабанді людей.

За даними поліції, банда контрабандистів допомагала громадянам Молдови в’їжджати у Німеччину та влаштовуватися на роботу за фальшивими румунськими паспортами. У Гамбурзі під час обшуків було виявлено 42 незаконних мігрантів.

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Три головних підозрюваних - два німці та один росіянин віком від 30 до 43 років - були арештовані в Гамбурзі ще ввечері 7 травня. Загалом банда складалась з восьми людей, у тому числі українців. "Зараз розслідування триває проти 13 обвинувачених", - заявив речник поліції, повідомляє агенція dpa.

Згідно з повідомленнями поліції, деякі з підозрюваних у Саксонії-Ангальт були пов’язані з націоналістичним рухом "рейхсбюргерів".
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