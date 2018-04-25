У ФРН дедалі більше людей працюють на кількох роботах

Кількість людей в Німеччині, які працюють на понад одному місці роботи, постійно зростає. У 2017 році 3,26 мільйона осіб мали декілька місць роботи, тоді як у 2016 році ця цифра складала 3,13 мільйона. Про це йдеться у відповіді Федерального агентства праці на запит депутатки Бундестагу Сабіни Цимерманн (Sabine Zimmermann), що опублікована виданням Passauer Neue Presse у суботу, 5 травня.

"Для дедалі більшої і більшої кількості робітників доходів від однієї роботи стає недостатньо. Переважна більшість людей повинна мати більше, ніж одну роботу, через фінансові потреби, а не добровільно", - заявила Цимерманн.

Тенденція до збільшення кількості місць роботи для однієї людини посилюється. У 2004 році було зареєстровано лише 1,86 мільйона людей, що мали принаймні два робочих місця. Загалом зараз 2,73 мільйона робітників мають два місця роботи.

Нагадаємо, раніше Федеральне агентство праці заявило про потребу змінити закон про міграцію через брак кваліфікованої робочої сили у ФРН. Німецький ринок праці щорічно потребує близько 300 тисяч нових кваліфікованих працівників.