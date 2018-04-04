У Франції хочуть скоротити число парламентарів майже на третину

Париж планує майже на 30 відсотків скоротити кількість парламентарів - на виконання передвиборних обіцянок президента Еммануеля Макрона. Як пояснив прем'єр-міністр Едуар Філіпп в середу, 4 квітня, не йдеться про те, щоб переписувати конституцію П'ятої республіки, але про те, щоб повернутися до її "витоків", інформує агентство AFP.

Відповідно до планів уряду, на виборах 2022 року кількість членів Національних зборів - нижньої палати - має бути скорочено з нинішніх 577 до 400 осіб. У складі Сенату - верхньої палати - замість 348 мають залишитися лише 244 депутати. Про відповідні плани Макрон 4 квітня домовився з головою Сенату Жераром Ларше. Якщо обидві палати парламенту схвалять нововведення, процес ухвалення законів у Франції буде прискорено.

Крім того, до наступних парламентських виборів у 2022 році 15 відсотків місць у Нацзборах мають закріплюватися за партіями на основі системи пропорційного представництва. До останнього часу це відбувалося за мажоритарним принципом, при якому голоси, отримані у виборчому окрузі суперниками кандидата-переможця взагалі не враховувалися при розподілі місць. Це призводить до того, наприклад, що ультраправа партія "Національний фронт", яка здобула 13 відсотків голосів на останніх виборах, має лише вісім депутатських крісел із 577 у нижній палаті парламенту.

Окрім того, заплановані зміни до законодавства передбачають заходи проти "укорінення" на посаді. Депутати і бургомістри населених пунктів, де проживають понад 9000 осіб, не матимуть права обіймати свої посади більше трьох термінів поспіль.

Еммануель Макрон був обраний президентом Франції в травні 2017 року і відтоді вже здійснив низку перетворень, зокрема - реформу ринку праці, покликану знизити високий рівень безробіття в країні. Крім того, він підписав три нових закони, виконавши свої передвиборні обіцянки, пов'язані з проведенням податкових перетворень в країні. Французький лідер також виступив з численними пропозиціями щодо зміцнення і розвитку Євросоюзу.