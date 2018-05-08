У Франції стартував 71-й Каннський кінофестиваль

Показом психологічного трилера режисера Асгара Фархаді "Усі знають" з Пенелопою Крус та Хав'єром Бардемом у головних ролях у вівторок, 8 травня, у Франції відкрився 71-й Каннський фестиваль. Усі троє прибули на показ. Картина розповідає про Кароліну, яка разом з сім'єю відправляється з Буенос-Айреса в село, де вона народилася, на весілля своєї сестри. Але подорож набуває несподіваного повороту, коли раптово відкриваються таємниці минулого.
За головний приз фестивалю, Золоту пальмову гілку, також змагатимуться роботи французького метра Жан-Люка Годара "Образ і мова", "Під Сілвер-Лейк" Девіда Роберта Мітчелла з Ендрю Гарфілдом і Райлі Кіо, "Три особи" іранця Джафара Панахі, якому іранська влада заборонила знімати кіно, "Догма" Маттео Гарроне, "Щасливий, як Лазар" Аліче Рорвахера. Також в основному конкурсі - робота "Чорний клановець" ("BlacKkKlansman") Спайка Лі з Адамом Драйвером і Джоном Девідом Вашингтоном, "Холодна війна" Павла Павліковського та інші картини.
Загалом у конкурсі візьме участь 21 кінокартина. Цьогорічне журі очолює австралійська актриса Кейт Бланшетт. Фільмом закриття стане позаконкурсна картина "Людина, яка вбила Дон Кіхота" Террі Гілліама, над якою він працював 19 років.
Буде представлена на фестивалі і Україна - утім, не в основній конкурсній програмі. У програмі "Особливий погляд" відбудеться прем'єра стрічки українського режисера білоруського походження Сергія Лозниці "Донбас", знятої за мотивами реальних подій під час війни на Сході України.
Зміни на фестивалі
Цьогорічна кіноподія значно відрізнятиметься від фестивалів попередніх років. Зокрема, на червоній доріжці більше не будуть робити селфі. Директор фестивалю Тьєррі Фермо пояснює цю суперечливу заборону тим, що сефлі є "жахливими і смішними". Та й взагалі, він належить до старшого покоління, зауважує 57-річний Фремо.
За його словами, він волів би радше почитати газету, ніж повідомлення в Twitter. Цим директор фестивалю пояснює ще одну цьогорічну новацію - для понад чотирьох тисяч акредитованих журналістів більше не будуть проводити передпрем'єрні кінопокази. Конкурсні картини представники ЗМІ зможуть побачити нарівні з рештою глядачів. Крім того, на фестивалі не буде представлено роботи відеопровайдера Netflix.
До того ж, на проведення цьогорічної події наклав свій відбиток скандал із сексуальними домаганнями, спричинений скаргами на американського продюсера Харві Вайнштейна. За словами Фремо, у Каннах також присутня щонайменше одна актриса, яку, імовірно, домагався Вайнштейн.
Цьогорічний Каннський фестиваль триватиме до 19 травня.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
"На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року
Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)
В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)
Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)
Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)
У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Страх над містом (1975)
Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)
Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Захопливий бойовик: Поза законом (1983)
Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)
Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.
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Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора
Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)
Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.
Автор: Сільке Вюнш