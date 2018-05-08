У Франції стартував 71-й Каннський кінофестиваль

Показом психологічного трилера режисера Асгара Фархаді "Усі знають" з Пенелопою Крус та Хав'єром Бардемом у головних ролях у вівторок, 8 травня, у Франції відкрився 71-й Каннський фестиваль. Усі троє прибули на показ. Картина розповідає про Кароліну, яка разом з сім'єю відправляється з Буенос-Айреса в село, де вона народилася, на весілля своєї сестри. Але подорож набуває несподіваного повороту, коли раптово відкриваються таємниці минулого.

За головний приз фестивалю, Золоту пальмову гілку, також змагатимуться роботи французького метра Жан-Люка Годара "Образ і мова", "Під Сілвер-Лейк" Девіда Роберта Мітчелла з Ендрю Гарфілдом і Райлі Кіо, "Три особи" іранця Джафара Панахі, якому іранська влада заборонила знімати кіно, "Догма" Маттео Гарроне, "Щасливий, як Лазар" Аліче Рорвахера. Також в основному конкурсі - робота "Чорний клановець" ("BlacKkKlansman") Спайка Лі з Адамом Драйвером і Джоном Девідом Вашингтоном, "Холодна війна" Павла Павліковського та інші картини.

Загалом у конкурсі візьме участь 21 кінокартина. Цьогорічне журі очолює австралійська актриса Кейт Бланшетт. Фільмом закриття стане позаконкурсна картина "Людина, яка вбила Дон Кіхота" Террі Гілліама, над якою він працював 19 років.

Буде представлена на фестивалі і Україна - утім, не в основній конкурсній програмі. У програмі "Особливий погляд" відбудеться прем'єра стрічки українського режисера білоруського походження Сергія Лозниці "Донбас", знятої за мотивами реальних подій під час війни на Сході України.

Зміни на фестивалі

Цьогорічна кіноподія значно відрізнятиметься від фестивалів попередніх років. Зокрема, на червоній доріжці більше не будуть робити селфі. Директор фестивалю Тьєррі Фермо пояснює цю суперечливу заборону тим, що сефлі є "жахливими і смішними". Та й взагалі, він належить до старшого покоління, зауважує 57-річний Фремо.

За його словами, він волів би радше почитати газету, ніж повідомлення в Twitter. Цим директор фестивалю пояснює ще одну цьогорічну новацію - для понад чотирьох тисяч акредитованих журналістів більше не будуть проводити передпрем'єрні кінопокази. Конкурсні картини представники ЗМІ зможуть побачити нарівні з рештою глядачів. Крім того, на фестивалі не буде представлено роботи відеопровайдера Netflix.

До того ж, на проведення цьогорічної події наклав свій відбиток скандал із сексуальними домаганнями, спричинений скаргами на американського продюсера Харві Вайнштейна. За словами Фремо, у Каннах також присутня щонайменше одна актриса, яку, імовірно, домагався Вайнштейн.

Цьогорічний Каннський фестиваль триватиме до 19 травня.

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