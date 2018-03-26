У Франції розпочинається масштабний страйк залізничників

Працівники оператора французької державної залізниці SNCF розпочинають тривалий страйк на знак протесту проти запланованої урядом реформи залізничного транспорту, яка, зокрема, позбавить працівників залізниці низки пільг. Зокрема, для всіх нових працівників компанії має перестати працювати спеціальний статус, яким зараз наділені залізничники країни. Метою реформи є підвищення конкурентоздатності компанії, яка наразі має великі заборгованості, і відкриття ринку перевезень для приватних перевізників.

В рамках страйку працівники оператора французької державної залізниці SNCF, за планами, припинятимуть роботу кожні два дні в циклі з п'яти днів. Профспілки застерігають, що страйк може викликати великі перебої сполучення, затримки і незручності для майже 4,5 мільйонів пасажирів, котрі користуються залізничним сполученням Франції.

Найбільші проблеми з залізничними пасажирськими перевезеннями очікують у вівторок, 3 квітня, повідомляє AFP, коли з восьми швидкісних потягів TGV курсуватиме лише один. За даними SNCF, це значить, що на колії виїдуть лише 12 відсотків від загальної кількості швидкісних потягів. Також під час страйку скоротиться і кількість регіональних потягів: на колії вийде лише один з п'яти.

Три з чотирьох потягів Eurostar працюватимуть на маршруті до Лондона та Брюсселя. Потяг Thalys в напрямку Бельгії та Нідерландів працюватиме в нормальному режимі, однак у напрямку Іспанії, Італії та Швейцарії - не працюватиме.

Залізничні страйки у Франції, залежно від прогресу переговорів між профспілками та керівництвом компанії, триватимуть до 28 червня.