 У Франції розпочинається масштабний страйк залізничників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

У Франції розпочинається масштабний страйк залізничників

На французькій залізниці розпочинається тривалий масштабний страйк. Працівники державної залізничної компанії протестують проти запланованої урядом реформи, яка має на меті підвищити конкурентоздатність підприємства.

Лише один із восьми швидкісних поїздів TGV вийде у вівторок на рейки

Лише один із восьми швидкісних поїздів TGV вийде у вівторок на рейки

Працівники оператора французької державної залізниці SNCF розпочинають тривалий страйк на знак протесту проти запланованої урядом реформи залізничного транспорту, яка, зокрема, позбавить працівників залізниці низки пільг. Зокрема, для всіх нових працівників компанії має перестати працювати спеціальний статус, яким зараз наділені залізничники країни. Метою реформи є підвищення конкурентоздатності компанії, яка наразі має великі заборгованості, і відкриття ринку перевезень для приватних перевізників.

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Профспілка працівників промислового сектора в Німеччині вимагає для працівників підвищення зарплат та можливості працювати меншу кількість годин на тиждень. У попереджувальному страйку беруть участь десятки тисяч людей. (09.01.2018)

Працівники бюджетної сфери висловлюють страйком протест запланованим урядом Франції скороченням. У Парижі протести частково переросли в сутички з поліцією. (10.10.2017)

В рамках страйку працівники оператора французької державної залізниці SNCF, за планами, припинятимуть роботу кожні два дні в циклі з п'яти днів. Профспілки застерігають, що страйк може викликати великі перебої сполучення, затримки і незручності для майже 4,5 мільйонів пасажирів, котрі користуються залізничним сполученням Франції.

Найбільші проблеми з залізничними пасажирськими перевезеннями очікують у вівторок, 3 квітня, повідомляє AFP, коли з восьми швидкісних потягів TGV курсуватиме лише один. За даними SNCF, це значить, що на колії виїдуть лише 12 відсотків від загальної кількості швидкісних потягів. Також під час страйку скоротиться і кількість регіональних потягів: на колії вийде лише один з п'яти. 

Три з чотирьох потягів Eurostar працюватимуть на маршруті до Лондона та Брюсселя. Потяг Thalys в напрямку Бельгії та Нідерландів працюватиме в нормальному режимі, однак у напрямку Іспанії, Італії та Швейцарії - не працюватиме. 

Залізничні страйки у Франції, залежно від прогресу переговорів між профспілками та керівництвом компанії, триватимуть до 28 червня. 

 

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