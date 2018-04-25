 У Франції під час першотравневих маршів затримали 200 анархістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
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Новини

У Франції під час першотравневих маршів затримали 200 анархістів

Ліві радикали підпалювали автомобілі та спалили заклад швидкого харчування у центрі Парижа під час традиційних демонстрацій з нагоди Першого травня. Поліція затримала близько 200 радикалів.

Радикали спалили McDonald's у Парижі

Радикали спалили McDonald's у Парижі

У центрі Парижа впродовж вівторка, 1 травня, затримали загалом близько 200 анархістів, які брали участь у заворушеннях. Зокрема, радикали підпалили ресторан швидкого харчування McDonald's і кілька автомобілів. Близько 1200 протестувальників у чорних каптурах із вигуками "Усі ненавидять поліцію" долучилися до традиційних першотравневих масових маршів профспілок, пише інформагенція AFP. У відповідь на агресивні дії радикалів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Учасники акції перевертали автомобілі

Учасники акції перевертали автомобілі

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом засудив агресію радикалів. "Робиться усе, щоб покласти край цьому серйозному порушенню миру і знайти відповідальних за ці невимовні акти (вандалізму. - Ред.)", - цитує AFP Коллома. Ліві радикали виступають проти реформ президента Еммануеля Макрона. Один з демонстрантів у масці ніс плакат із написом "Макрон бісить нас".

Водночас, згідно з даними поліції та профспілок, на мирні демонстрації в Парижі вийшли від 20 тисяч до 55 тисяч осіб. Загалом по всій країні у першотравневих заходах узяли участь близько 143 тисяч осіб, що трошки більше, ніж минулого року.

DW.COM

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