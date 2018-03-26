 У Франції прощаються з жандармом-героєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

У Франції прощаються з жандармом-героєм

Франція прощається з жандармом Арно Бельтрамом, який пожертвував собою під час теракту, щоб врятувати заручників.

Пам'ять жандарма вшанували хвилиною мовчання

Пам'ять жандарма вшанували хвилиною мовчання

Франція у середу, 28 березня, прощається із полковником Арно Бельтрамом - жандармом, який добровільно обміняв себе на одну із заручниць, захоплених терористом у супермаркеті на півдні Франції кількома днями раніше. У казармах жандармерії по всій Франції пам'ять Бельтрама вшанували хвилиною мовчання.

Накриту національним прапором труну жандарма провезли вулицями Парижа. Президент Франції Еммануель Макрон також узяв участь у церемонії. "Прийняти смерть, щоб невинні могли жити: це і є суть того, що значить бути солдатом", - виголосив Макрон.

Арно Бельтрама проводжають з почестями

Арно Бельтрама проводжають з почестями

Нагадаємо,  23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником "Ісламської держави" і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим, як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника опинилися восьмеро осіб, але Бельтрам зголосився замінити собою заручників. Пізніше Лакдіма застрелила поліція, проте під час операції загинув також Бельтрам.

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Теракт у Франції: слідчі знайшли в супермаркеті саморобну вибухівку

Правоохоронці, що розслідують стрілянину із захопленням заручників у супермаркеті французького міста Треб, виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої. У справі з'явилося двоє затриманих. (24.03.2018)  

Теракт на півдні Франції: ще один загиблий

Внаслідок тяжких поранень помер поліцейський, який добровільно обміняв себе на заручників, захоплених терористом у супермаркеті на півдні Франції. (24.03.2018)  

У Парижі вшанували пам'ять жертв терактів дворічної давності

Внаслідок серії нападів ісламістів у Парижі два роки тому загинули 130 людей. Прем'єр Франції Едуар Філіпп наголосив, що рівень терористичної загрози в країні залишається високим. (13.11.2017)  

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