У Франції прощаються з жандармом-героєм

Франція у середу, 28 березня, прощається із полковником Арно Бельтрамом - жандармом, який добровільно обміняв себе на одну із заручниць, захоплених терористом у супермаркеті на півдні Франції кількома днями раніше. У казармах жандармерії по всій Франції пам'ять Бельтрама вшанували хвилиною мовчання.

Накриту національним прапором труну жандарма провезли вулицями Парижа. Президент Франції Еммануель Макрон також узяв участь у церемонії. "Прийняти смерть, щоб невинні могли жити: це і є суть того, що значить бути солдатом", - виголосив Макрон.

Арно Бельтрама проводжають з почестями

Нагадаємо, 23 березня виходець із Марокко 26-річний Редуан Лакдім відкрив стрілянину і взяв заручників у супермаркеті в місті Треб. Злочинець оголосив себе прибічником "Ісламської держави" і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого обвинувачують у співучасті в терактах у Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим, як переховуватися у супермаркеті й захопити там заручників, зловмисник відкрив вогонь по співробітниках поліції з автомобіля. У заручниках у нападника опинилися восьмеро осіб, але Бельтрам зголосився замінити собою заручників. Пізніше Лакдіма застрелила поліція, проте під час операції загинув також Бельтрам.