 У Франції десятки тисяч знову вийшли на протест проти політики Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Франції десятки тисяч знову вийшли на протест проти політики Макрона

Профспілки заявляють про 250 тисяч учасників акцій по всій країні, оцінки поліції скромніші. Очільник французької Компартії звинуватив президента країни Еммануеля Макрона в "авторитарних методах" та "зверхності".

Демонстранти у Парижі закликають до загального страйку з метою усунення Макрона від влади, 26 травня

Демонстранти у Парижі закликають до загального страйку з метою усунення Макрона від влади, 26 травня

Понад 60 організацій, передусім профспілки та партії лівого спрямування, закликали французів вийти в суботу, 26 травня, на акції протесту проти політики "на користь найбагатших", яку закидають президенту Еммануелю Макрону.

За даними організаторів акцій, на вулиці у всій країні вийшли 250 тисяч протестувальників, з яких у Парижі - 80 тисяч. Водночас поліція оцінила кількість протестувальників у Парижі в 21 тисячу осіб. На початку акції в столиці поліція затримала кілька десятків осіб, деякі з них мали при собі зброю, повідомляє агентство AFP. Демонстрації пройшли також у багатьох інших містах, зокрема в Ліоні, Марселі, Греноблі та Монпельє.

Генеральний секретар Компартії Франції П'єр Лоран, виступаючи перед мітингувальниками у Парижі, звинуватив Макрона в "авторитарних методах" і "зверхності".

Французькі ліві часто закидають Макрону реставрацію монархії

Французькі ліві часто закидають Макрону "реставрацію монархії"

Демонстрація в Парижі цього разу була меншою, ніж аналогічна акція, що відбулася на початку травня - тоді на вулиці столиці Франції вийшли, за даними поліції, 40 тисяч людей, а профспілки заявляли про 100 тисяч протестувальників.

Еммануель Макрон відреагував спокійно на протести. "Я не буду керувати з огляду на опитування чи демонстрації, бо цього у нас було вже вдосталь в минулому", - заявив Макрон напередодні, перебуваючи з візитом у Санкт-Петербурзі в Росії.

Дивитись відео 05:43
Now live
05:43 хв

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Дивитись відео 02:59
Now live
02:59 хв

Самотній Макрон із планами реформи Євросоюзу (23.11.2017)

DW.COM

Страйки у Франції: тест на міцність для Макрона  

У річницю Макрона при владі тисячі французів вийшли на вулиці з протестами

Представники лівих організацій влаштували іронічні пікніки до річниці президента Еммануеля Макрона при владі. Заходи безпеки посилено на тлі нещодавнього спалення McDonald's у Парижі. (05.05.2018)  

Макрон пояснив Путіну, що санкції діятимуть до прогресу на Донбасі

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що санкції проти Росії діятимуть до тих пір, поки не буде прогресу в Україні. (25.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Самотній Макрон із планами реформи Євросоюзу (23.11.2017)  

Також за темою

Russland Treffen Emmanuel Macron mit Putin in St. Petersburg

Макрон хоче працювати спільно з Путіним "в усіх напрямках" 24.05.2018

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що бачить можливість для спільної роботи з Росією щодо проблем України, Близького Сходу, Ірану і Сирії.

Frankreich Präsident Emmanuel Macron - Interview für RMC-BFMTV - Paris

Коментар: Еммануель Макрон - новий вожак Європи 17.04.2018

Паралельно з ракетним обстрілом у Сирії французький президент розпочав і медійний наступ. Його сигнал зрозумілий: Макрон є новим вожаком Європейського Союзу, вважає Макс Гофманн.

Frankreich Paris Proteste gegen Macron

У річницю Макрона при владі тисячі французів вийшли на вулиці з протестами 05.05.2018

Представники лівих організацій влаштували іронічні пікніки до річниці президента Еммануеля Макрона при владі. Заходи безпеки посилено на тлі нещодавнього спалення McDonald's у Парижі.

Докладно

Єврокомісар Марош Шефчович, Володимир Гройсман і віце-маршал Сенату Польщі Адам Бєлан слухають послання держсекретаря США Майка Помпео, яке зачитав Адам Шуб

Як Україні зберегти транзит газу

Загроза не лише у "Північному потоці-2". Вирішенню проблеми не сприяють і конфлікти між Варшавою, Берліном і Брюсселем. 

Єврокомісія може стати посередником у конфлікті навколо Північного потоку-2

ЄК запропонувала посередництво щодо "Північного потоку-2"

Брюссель хоче допомогти Росії і Україні укласти угоду про газовий транзит через українську територію після 2019 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  