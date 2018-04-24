 У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за ″тероризм″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за "тероризм"

Судовий процес проти журналістів Cumhuriyet неодноразово критикували на Заході. Співробітники газети закиди у тероризмі відкидають.

Журналісти Cumhuriyet отримали вироки за тероризм

Журналісти Cumhuriyet отримали вироки за "тероризм"

Турецький суд у середу, 25 квітня, виніс вирок 15 співробітникам опозиційної газети Сumhuriyet та відправив їх до в'язниці - від 2,5 до 8 років - за звинуваченнями у тероризмі, передає Reuters. Ще трьох виправдали, тоді як видавець Акін Аталай, головний редактор Мурат Сабунджу та журналіст-розслідувальник Ахмет Сік отримали більше шести років тюрми, повідомляє агенція AFP. 

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Головного редактора видання Мурата Сабунчу і репортера Ахмета Сіка відпустили під підписку про невиїзд. Але ув'язнення за звинуваченням у зв'язках з рухом Фетхуллаха Ґюлена їм все ще загрожує . (10.03.2018)

Кримінальний суд у Туреччині після рішення Конституційного суду переглянув справи журналістів, яких мали звільнити, і у підсумку відмовився це зробити. (11.01.2018)

Суд над співробітниками Cumhuriyet неодноразово викликав гостру критику на Заході. Туреччина вже ув'язнила численних журналістів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Влада вважає, що вони - як і чимало інших науковців, державних службовців та громадських активістів - мають зв'язки з кліриком Фетхуллахом Гюленом, вигнанцем, який мешкає у США і якого уряд звинувачує в організації путчу і у спробі перевороту.

Аталай в суді напередодні заявив, що газету не залякаєш судами. Його колеги відкидають висунуті їм звинувачення. Сік раніше був засуджений за публікацію критичної до Гюлена книги у 2011 році, зазначає dpa. Журналіст написав, що влада колись була в союзі з рухом Гюлена.

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    Автор: Ілля Коваль


DW.COM

Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

У Туреччині 16 квітня відбувся референдум, на якому більшість громадян висловилася за внесення поправок до конституції, які забезпечують президента країни надзвичайно широкими повноваженнями. (18.03.2017)  

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