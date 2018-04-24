У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за "тероризм"

Турецький суд у середу, 25 квітня, виніс вирок 15 співробітникам опозиційної газети Сumhuriyet та відправив їх до в'язниці - від 2,5 до 8 років - за звинуваченнями у тероризмі, передає Reuters. Ще трьох виправдали, тоді як видавець Акін Аталай, головний редактор Мурат Сабунджу та журналіст-розслідувальник Ахмет Сік отримали більше шести років тюрми, повідомляє агенція AFP.

Суд над співробітниками Cumhuriyet неодноразово викликав гостру критику на Заході. Туреччина вже ув'язнила численних журналістів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Влада вважає, що вони - як і чимало інших науковців, державних службовців та громадських активістів - мають зв'язки з кліриком Фетхуллахом Гюленом, вигнанцем, який мешкає у США і якого уряд звинувачує в організації путчу і у спробі перевороту.

Аталай в суді напередодні заявив, що газету не залякаєш судами. Його колеги відкидають висунуті їм звинувачення. Сік раніше був засуджений за публікацію критичної до Гюлена книги у 2011 році, зазначає dpa. Журналіст написав, що влада колись була в союзі з рухом Гюлена.