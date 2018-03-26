У Туреччині у ДТП загинули 17 нелегальних мігрантів

Внаслідок аварії автобуса, що перевозив нелегальних мігрантів, у турецькій провінції Игдир ввечері у четвер, 30 березня, загинули 17 осіб, ще 36 дістали ушкодження. Медики повідомляють, що дехто з травмованих перебуває у тяжкому стані. "Ми глибоко засмучені тим, що часте незаконне перевезення мігрантів, яке відбувається у нашій провінції, завершилося дорожньо-транспортною пригодою", - заявив губернатор провінції Енвер Унлу.

За даними місцевих ЗМІ, автобус, розрахований на 14 осіб, перевозив понад 50 пасажирів і врізався у вуличний ліхтар, після чого вибухнув. Пасажирів розкидало по трасі. На цьому рейсі перебували мігранти з Ірану, Пакистану та Афганістану. Місцева прокуратура відкрила провадження за фактом інциденту. Поліція намагається встановити особу водія.

Турецька інформагенція Anadolu повідомляє, що таким самим маршрутом інший автобус також перевозив нелегальних мігрантів, однак правоохоронці затримали його і заарештували 13 мігрантів.

За даними, опублікованими державним каналом TRT, у 2017 році на турецьких дорогах загинули 3530 осіб.