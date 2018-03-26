 У Туреччині у ДТП загинули 17 нелегальних мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

У Туреччині у ДТП загинули 17 нелегальних мігрантів

Автобус, розрахований на 14 осіб, перевозив понад 50 людей і потрапив у аварію у турецькій провінції Игдир. Серед загиблих нелегальні мігранти з Ірану, Пакистану та Афганістану.

Аварія автобуса в Игдирі

Аварія автобуса на сході Туреччини

Внаслідок аварії автобуса, що перевозив нелегальних мігрантів, у турецькій провінції Игдир ввечері у четвер, 30 березня, загинули 17 осіб, ще 36 дістали ушкодження. Медики повідомляють, що дехто з травмованих перебуває у тяжкому стані. "Ми глибоко засмучені тим, що часте незаконне перевезення мігрантів, яке відбувається у нашій провінції, завершилося дорожньо-транспортною пригодою", - заявив губернатор провінції Енвер Унлу.

DW.COM

З понад 50-ти травмованих десятеро перебувають у критичному стані. Водія автобуса, який перекинувся, заарештували за спричинення смертей та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. (10.02.2018)

У Туреччині в провінції Ескішехір туристичний автобус врізався в дерева біля автомагістралі. Загинули щонайменше 11 людей, 46 отримали травми. (20.01.2018)

За даними місцевих ЗМІ, автобус, розрахований на 14 осіб, перевозив понад 50 пасажирів і врізався у вуличний ліхтар, після чого вибухнув. Пасажирів розкидало по трасі. На цьому рейсі перебували мігранти з Ірану, Пакистану та Афганістану. Місцева прокуратура відкрила провадження за фактом інциденту. Поліція намагається встановити особу водія.

Турецька інформагенція Anadolu повідомляє, що таким самим маршрутом інший автобус також перевозив нелегальних мігрантів, однак правоохоронці затримали його і заарештували 13 мігрантів. 

За даними, опублікованими державним каналом TRT, у 2017 році на турецьких дорогах загинули 3530 осіб.

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