У Туреччині затримали німецьку співачку з курдським корінням

Турецькі правоохоронці у ніч суботу, 23 червня, затримали німецьку співачку з Кельна, яка має курдське коріння. Це сталося у західнотурецькому місті Едірне після передвиборчого заходу прокурдської опозиційної Демократична партія народів (ДПН), повідомляє агенція dpa з посиланням на місцевого політика від ДПН Мурата Аміла.

За його словами, поліція зупинила партійний автобус ДПН і забрала співачку з собою. Вона співала на партійному мітингу і підтримувала передвиборчу боротьбу політсили.

За словами адвокатки, яка наразі зайнялася справою співачки, через майбутні вибори жінка має лишатися під поліцейським арештом до понеділка, і лише потім справою займеться прокуратура.

У неділю, 24 червня, у Туреччині відбудуться вибори президента та парламенту. У слідчому ізоляторі в Едірне з листопада 2016 року перебуває кандидат у президенти від ДПН Селахаттін Демірташ, якого підозрюють у причетності до спроби путчу в липні 2016 року. Якщо Демократична партія народів зможе під час виборів до парламенту подолати десятивідсотковий бар'єр, Партія справедливості і розвитку президента країни Реджепа Таїпа Ердогана може втратити абсолютну більшість.