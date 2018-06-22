 У Туреччині вибирають президента та парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

У Туреччині вибирають президента та парламент

Нинішніми виборами буде завершено перехід Туреччини до президентської форми правління. Основну конкуренцію Реджепу Таїпу Ердогану складає опозиціонер Мухаррем Індже.

Турки обирають президента та парламент

Турки обирають президента та парламент

У Туреччині у неділю, 24 червня, відбуваються позачергові президентські та парламентські вибори. Вперше в історії країни вибори глави держави та парламенту проходять одночасно. Ними буде завершено перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року.

Основним опонентом нинішнього президента країни, лідера Партії справедливості і розвитку (ПСР) Реджепа Таїпа Ердогана, у змаганні за президентське крісло є представник Народно-республіканської партії (НРП) Мухаррем Індже. На виборах до парламенту основна боротьба розгорнеться між "Народним альянсом" на чолі з ПСР та "Національним альянсом" на чолі з опозиційною НРП. Також шанси пройти до парламенту, здолавши 10-відсотковий прохідний бар'єр, має прокурдська Партія демократії народів (ПДН).

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24 червня в Туреччині відбудуться президентські і парламентські вибори. Можливо, вони стануть найважливішими в новітній історії країни. Чи є шанс у опозиції? (23.06.2018)

Право голосу в Туреччині мають близько 60 мільйонів осіб. Останні опитування свідчать, що майже половина виборців підтримує Ердогана, який перебуває при владі вже 16 років, і його Партію справедливості і розвитку. Решта п'ятдесят відсотків підтримують інші партії, бажаючи, щоб правління нинішнього президента завершилось. 

Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після нинішніх виборів, президент Туреччини матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії. Збільшується і вплив президента на судову систему - він призначатиме шістьох з 13-ти членів Вищої ради суддів і прокурорів.

Голосування на виборах у Туреччині триватиме з восьмої до 17-ї години за київським часом. У разі, якщо жоден з кандидатів у президенти не набере абсолютної більшості голосів, другий тур президентських виборів відбудеться 8 липня.

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Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018)

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Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018)  

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