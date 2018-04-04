У трьох землях Німеччини обшукали помешкання "рейхсбюргерів"

Поліція за дорученням Федеральної прокуратури Німеччини в неділю, 8 квітня, провела обшуки в помешканнях кількох підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання та членстві в ньому. Як повідомляє прес-служба прокуратури, слідчі заходи здійснювалися в федеральних землях Берлін, Бранденбург та Тюрінгія. До проведення обшуків залучили спецзагони поліції.

За даними відомства, обшуки проводилися в помешканнях восьми обвинувачуваних праворадикалів-"рейхсбюргерів" та ще кількох осіб, що не вважаються підозрюваними. Першим закидають створення терористичного угруповання щонайпізніше влітку 2017 року. Згідно з наявними даними, підозрювані планували повалення нинішнього конституційного ладу ФРН, та навіть придбали зброю для цього. Задля досягнення мети підозрювані не виключали "цілеспрямованого вбивства людей" в разі необхідності, наголошується в повідомленні.

Проведені обшуки не мають нічого спільного зі скоєним напередодні наїздом на людей у Мюнстері, зазначають у федеральній прокуратурі. Правоохоронці нікого не арештовували, обшуки мали на меті посилення доказової бази, зокрема, перевірку наявності зброї у підозрюваних.

"Рейхсбюргери" - рух маргіналів, які не визнають існування ФРН. Цей рух, кількість членів якого на сьогодні в Німеччині оцінюється в 16,5 тисяч, зародився в 1980-ті роки. Його прихильники ототожнюють себе з німецькою імперією, що існувала з 1871 по 1918 рік. Вони вважають, що Німеччина й досі окупована західними союзниками, а справжні кордони Німеччини - "німецького рейху" - слід відновити в межах 1937 року.

"Рейхсбюргери" відмовляються від сплати податків і нерідко озброюються. Також вони утворюють власні "державні суб'єкти" з такими назвами, як "Другий німецький рейх", "Вільна держава Пруссія" або "Князівство Німеччина". Звідси і назва "рейхсбюргери", тобто "громадяни рейху / імперії".