 У трьох землях Німеччини обшукали помешкання ″рейхсбюргерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

У трьох землях Німеччини обшукали помешкання "рейхсбюргерів"

Німецькі правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання, які належать до руху "рейхсбюргерів".

Рейхсбюргери

"Рейхсбюргери" часто приєднуються до акцій правих екстремістів (фото з архіву)

Поліція за дорученням Федеральної прокуратури Німеччини в неділю, 8 квітня, провела обшуки в помешканнях кількох підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання та членстві в ньому. Як повідомляє прес-служба прокуратури, слідчі заходи здійснювалися в федеральних землях Берлін, Бранденбург та Тюрінгія. До проведення обшуків залучили спецзагони поліції.

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Спецслужби Німеччини стривожені зростанням кількості "рейхсбюргерів". Праворадикали можуть створювати власну "армію", пише видання Focus. (12.01.2018)

Підозри щодо військовослужбовців Бундесверу були підтверджені лише у незначній частині випадків. Також спостерігається тенденція до зниження кількості виявлених військових, яких підозрюють у правому екстремізмі. (11.05.2017)

Чоловіка, який рік тому вбив поліцейського та поранив ще двох, засудили до довічного ув’язнення. Він є членом руху "Громадяни рейху". (23.10.2017)

За даними відомства, обшуки проводилися в помешканнях восьми обвинувачуваних праворадикалів-"рейхсбюргерів" та ще кількох осіб, що не вважаються підозрюваними. Першим закидають створення терористичного угруповання щонайпізніше влітку 2017 року. Згідно з наявними даними, підозрювані планували повалення нинішнього конституційного ладу ФРН, та навіть придбали зброю для цього. Задля досягнення мети підозрювані не виключали "цілеспрямованого вбивства людей" в разі необхідності, наголошується в повідомленні.

Проведені обшуки не мають нічого спільного зі скоєним напередодні наїздом на людей у Мюнстері, зазначають у федеральній прокуратурі. Правоохоронці нікого не арештовували, обшуки мали на меті посилення доказової бази, зокрема, перевірку наявності зброї у підозрюваних.

"Рейхсбюргери" - рух маргіналів, які не визнають існування ФРН. Цей рух, кількість членів якого на сьогодні в Німеччині оцінюється в 16,5 тисяч, зародився в 1980-ті роки. Його прихильники ототожнюють себе з німецькою імперією, що існувала з 1871 по 1918 рік. Вони вважають, що Німеччина й досі окупована західними союзниками, а справжні кордони Німеччини - "німецького рейху" - слід відновити в межах 1937 року.

"Рейхсбюргери" відмовляються від сплати податків і нерідко озброюються. Також вони утворюють власні "державні суб'єкти" з такими назвами, як "Другий німецький рейх", "Вільна держава Пруссія" або "Князівство Німеччина". Звідси і назва "рейхсбюргери", тобто "громадяни рейху / імперії".
Дивитись відео 02:23

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