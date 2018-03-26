У ТРЦ в Кемерові були порушені правила пожежної безпеки - слідчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Аварійні виходи торговельно-розважального центру "Зимова вишня" у російському місті Кемерові, де сталася пожежа, були заблоковані. Слідство також перевіряє інформацію про інші порушення, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Слідчого комітету Росії у понеділок, 26 березня. Крім того, при отриманні сигналу про пожежу один із співробітників приватного охоронного підприємства вимкнув систему оповіщення.

Слідчий комітет розглядає питання про затримання цієї людини в якості п'ятого підозрюваного. Четверо інших підозрюваних вже затримані й допитані. Серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому ймовірно розташовувався епіцентр загоряння, а також співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації.

"Як наслідок вже отримані докази, що свідчать про порушення, які призвели до настільки тяжких наслідків. Вони були допущені як при введенні торговельного центру в експлуатацію, так і в її процесі", - повідомляє СК Росії.

Представник президента Росії у Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло заявив, що основної версії причини пожежі поки немає. "Розглядаються усі версії, крім теракту", - зазначив він. Очільник російського МНС Володимир Пучков вже доручив підготувати рішення про знесення ТРЦ.

Між тим, як повідомила міністерка охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова, тіла 23 жертв уже ідентифіковані. Загалом, за офіційними даними, загинули 64 людини, у тому числі діти. 13 осіб перебувають у лікарнях, повідомили в МЗС Росії.

Пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" розпочалася 25 березня - за версією слідства, близько опівдня, або на дитячому майданчику торговельного центру, або в одному із залів кінотеатру. Вночі пожежу вдалося локалізувати. Рятувальники й вогнеборці ведуть роботи з ліквідації найбільшого загоряння в ТРЦ вже майже добу.