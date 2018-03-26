 У ТРЦ в Кемерові були порушені правила пожежної безпеки - слідчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

У ТРЦ в Кемерові були порушені правила пожежної безпеки - слідчі

Слідчий комітет Росії заявляє про порушення пожежної безпеки в ТРЦ "Зимова вишня" у Кемерово, де внаслідок пожежі загинули десятки людей. У МНС РФ заявляють, що торговельний центр мають знести.

Пожежа в торговельному центрі в Кемерово

Пожежа в торговельному центрі в Кемерові

Аварійні виходи торговельно-розважального центру "Зимова вишня" у російському місті Кемерові, де сталася пожежа, були заблоковані. Слідство також перевіряє інформацію про інші порушення, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Слідчого комітету Росії у понеділок, 26 березня. Крім того, при отриманні сигналу про пожежу один із співробітників приватного охоронного підприємства вимкнув систему оповіщення.

Слідчий комітет розглядає питання про затримання цієї людини в якості п'ятого підозрюваного. Четверо інших підозрюваних вже затримані й допитані. Серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому ймовірно розташовувався епіцентр загоряння, а також співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації.

"Як наслідок вже отримані докази, що свідчать про порушення, які призвели до настільки тяжких наслідків. Вони були допущені як при введенні торговельного центру в експлуатацію, так і в її процесі", - повідомляє СК Росії.

Представник президента Росії у Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло заявив, що основної версії причини пожежі поки немає. "Розглядаються усі версії, крім теракту", - зазначив він. Очільник російського МНС Володимир Пучков вже доручив підготувати рішення про знесення ТРЦ.

DW.COM

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Між тим, як повідомила міністерка охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова, тіла 23 жертв уже ідентифіковані. Загалом, за офіційними даними, загинули 64 людини, у тому числі діти. 13 осіб перебувають у лікарнях, повідомили в МЗС Росії.

Пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" розпочалася 25 березня - за версією слідства, близько опівдня, або на дитячому майданчику торговельного центру, або в одному із залів кінотеатру. Вночі пожежу вдалося локалізувати. Рятувальники й вогнеборці ведуть роботи з ліквідації найбільшого загоряння в ТРЦ вже майже добу.
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