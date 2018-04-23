 У Торонто мікроавтобус наїхав на пішоходів - є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

У Торонто мікроавтобус наїхав на пішоходів - є поранені

Водія затримали. Поліція Торонто спершу повідомила, що від восьми до десяти людей поранені. Пізніше правоохоронці скоригували цю інформацію. До найближчої лікарні потрапили щонайменше сім постраждалих.

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У канадському Торонто вантажний мікроавтобус наїхав на пішоходів у понеділок, 23 квітня. Спершу поліція міста повідомила у Twitter, що від восьми до десяти людей поранені. Однак пізніше правоохоронці зазначили, що тяжкість поранень невідома, а підтверджувати кількість постраждалих зарано. 

Тим часом стало відомо, що щонайменше семеро людей потрапили до найближчої лікарні, передає Reuters. Місцеві медіа повідомляють про імовірних загиблих, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що розслідування триває. "Ми збираємо інформацію і, як тільки зможемо, поділимося з канадцями подальшою інформацією", - заявив глава уряду журналістам за годину після трагічної події.

Правоохоронці затримали водія, на даний момент він перебуває у поліцейському відділку. Причини наїзду на людей з'ясовуються. Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом. Місцеве видання Toronto Star повідомило, що автомобіль з'їхав зі смуги для автомобільного руху на доріжку для пішоходів. Поліція оточила місце події. Рух потягів метро призупинили.

У Торонто - найбільшому місті Канади - в неділю та понеділок тривала зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7).
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