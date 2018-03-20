 У Техасі підірвав себе підозрюваний у вибухах через підкладені в посилки бомби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

У Техасі підірвав себе підозрюваний у вибухах через підкладені в посилки бомби

Під час спроби затримання поліцією у техаському Остіні підірвав себе 24-річний підозрюваний у організації серії вибухів через підкладені в поштові посилки бомби, що вбили двох та поранили чотирьох людей.

У Техасі підірвав себе підозрюваний у скоєнні серії терактів

На місці одного з вибухів у Остіні, 12 березня 2018 року

Підозрюваний в скоєнні кількох підривів через підкладені в посилки бомби і вибухові пристрої в американському штаті Техас на початку березня наклав на себе руки. У середу, 21 березня, 24-річний чоловік підірвав себе в машині під час спроби поліцейських заарештувати його, повідомили в поліції столиці штату міста Остін, передає інформагенція AFP.

З початку березня внаслідок вибухів в Остіні загинуло двоє людей - 17-річний юнак та 39-річний чоловік. Ще четверо зазнали серйозних поранень. Правоохоронці зазначають, що вибухові пристрої, хоч і різні за будовою, найімовірніше, виготовила одна й та сама людина.

Спочатку поліція підозрювала, що скоєні злочини мали расистське підґрунтя, адже один із загиблих був афроамериканцем, а одна із поранених - латиноамерикансього походження. Але оскільки серед жертв та постраждалих від вибухів були й білі, то на даний момент слідство схиляється до версії, що зловмисник обирав своїх жертв випадково.

Щодо мотивів злочинця - вони й досі лишаються загадкою. Також невідомо, чи діяв зловмисник сам, або ж мав спільників. На тлі цього поліція застерігає громадян про небезпеку вибухів надісланих раніше посилок, передає агенція новин dpa.

Підозри на загиблого чоловіка впали після свідчень очевидців та перегляду записів камер відеоспостереження. Впродовж останньої півтори доби за ним велося стеження.
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Аудіо й відео до теми

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Докладно

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