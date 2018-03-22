 У Тель-Авіві відбулася масштабна демонстрація проти депортації мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

У Тель-Авіві відбулася масштабна демонстрація проти депортації мігрантів

Десятки тисяч мігрантів та жителів Ізраїлю, які їх підтримують, вийшли на вулиці Тель-Авіва. Вони виступають проти планів уряду депортувати прохачів притулку з Африки.

Демонстрації проти депортацій мігрантів у Тель-Авіві

Демонстрації проти депортацій мігрантів у Тель-Авіві

У Тель-Авіві в суботу, 24 березня, відбулася масштабна демонстрація проти планів уряду Ізраїлю депортувати з країни прохачів притулку з низки африканських країн. За даними ізраїльських ЗМІ, у демонстрації взяло участь близько 20 тисяч осіб, серед яких були як самі шукачі притулку, так і місцеві жителі, які не згодні з позицією свого уряду.

У демонстраціях взяли участь як мігранти, так і ізраїльтяни

У демонстраціях взяли участь як мігранти, так і ізраїльтяни

DW.COM

Визнання владою Ізраїлю України безпечною країною має значно пришвидшити обробку заяв українців на отримання статусу біженця в Ізраїлі, а також висилку тих, кому відмовлено в наданні притулку. (17.10.2017)

Нагадаємо, що уряд Ізраїлю вимагає від мігрантів з африканських країн покинути країну в обмін на компенсацію у 3,5 тисячі доларів та оплату квитка до Африки - без уточнення, до якої саме країни. У разі відмови добровільно покинути Ізраїль, уряд країни погрожує їм арештом, інформує агенція AP. Згідно із позицією уряду, більшість мігрантів з Африки, яких налічується понад 40 тисяч, прибули до країни з економічних причин задля пошуку роботи, і тому не мають права на отримання притулку. Більшість з цих мігрантів, за даними міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, прибули із Судану та Еритреї.

Критики називають план ізраїльського уряду неетичним та вважають, що він зашкодить іміджу країни як притулку для мігрантів-юдеїв. Початок реалізації плану був тимчасово заблокований Верховним судом Ізраїлю після позову з боку правозахисних організацій. Суд зажадав від уряду Ізраїлю до понеділка, 26 березня, надати його позицію з цього питання.

 

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