 У Тбілісі продовжуються протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

У Тбілісі продовжуються протести

Мітингувальники заявили, що вважають недостатньою відставку головного прокурора Грузії й надалі вимагають відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів.

Протести в Тбілісі

Учасники акції перед парламентом Грузіію У центрі - батько убитого Давида Саралідзе

У Тбілісі поновилася акція протесту "проти несправедливості" поблизу будівлі парламенту Грузії. Як передає з місця кореспондентка DW, мітинг у п'ятницю, 1 червня, проходить мирно, хоча через велику кількість учасників акції довелося перекрити для автомобільного руху центральну вулицю грузинської столиці - проспект Руставелі.

Опозиційні партії домовилися не брати участь в акції. Рішення було ухвалено після того, як організаторів почали звинувачувати в політичному характері акції, в тому, що опозиція, зокрема партія Саакашвілі "Єдиний національний рух", використовує протести в своїх інтересах.

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Протести у столиці Грузії Тбілісі мають продовжитися ввечері п'ятниці. Відставка головного прокурора не задовольнила мітингарів, вони чекають на зміну прем'єра. (01.06.2018)

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Відкриваючи мітинг, батько загиблого хлопчика Заза Саралідзе заявив, що протест не має жодного відношення до політики. "Ми виступаємо проти несправедливості. Ми виступаємо проти свавілля влади і гнилої політичної системи, що має впасти", - заявив він.

Виступили також і батьки інших загиблих дітей, які так само не змогли знайти справедливості в правоохоронних органах. Вони заявили, що є слідчі, прокурори і судді, котрі за гроші покривають убивць.

Мітингувальники вимагають відставки уряду і дострокових виборів

Мітингувальники заявили, що вважають недостатнім те, що головний прокурор країни пішов з посади, й вимагать відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів. Як очікується, увечері в п'ятницю до акції протесту в Тбілісі можуть приєднатися активісти в інших містах Грузії: в Горі та Батумі.

Увечері 31 травня в Тбілісі кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту в зв'язку з вироком у справі про вбивство двох школярів в грудні 2017 року. Леван Дадунашвілі і Давид Саралідзе загинули під час масової бійки між учнями. Тбіліський міський суд 31 травня частково виправдав обвинувачених у цій справі, зокрема перекваліфікували звинувачення одному з них із умисного вбивства на спробу умисного вбивства.

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"Революція батьків": масові протести в Грузії (01.06.2018)

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"Революція батьків": масові протести в Грузії (01.06.2018)  

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